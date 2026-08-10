СМИ: Иран одобрил законопроект по Ормузу с запретом на проход судов США и Израиля
10 августа 202602:01
Денис Постольский
Парламент Ирана одобрил проект закона по Ормузскому проливу, сообщает IRIB.
Иран заявил, что европейские корабли, которые приблизятся к Ормузскому проливу, будут законными целями
По данным агентства, документ запрещает проход судов США и Израиля и других недружественных стран. Кроме того, будет невозможен проход грузов, каким-либо образом связанных с Израилем.
Регулировать судоходство будет иранское правительство совместно с вооруженными силами страны.
Ранее Иран и Оман договорились об открытии судоходства в Ормузском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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