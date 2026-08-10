СМИ: Иран одобрил законопроект по Ормузу с запретом на проход судов США и Израиля

Парламент Ирана одобрил проект закона по Ормузскому проливу, сообщает IRIB.

Иран заявил, что европейские корабли, которые приблизятся к Ормузскому проливу, будут законными целями

По данным агентства, документ запрещает проход судов США и Израиля и других недружественных стран. Кроме того, будет невозможен проход грузов, каким-либо образом связанных с Израилем.

Регулировать судоходство будет иранское правительство совместно с вооруженными силами страны.

Ранее Иран и Оман договорились об открытии судоходства в Ормузском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокИзраильСШАИран

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