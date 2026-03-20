«Больше 10 миллионов?»: Сколько потеряла Кадышева из-за отмены «Лужников»
Бывает, что в договорах прописана 100-процентная предоплата аренды, в иных случаях организатором концертов удается договориться с площадкой о его переносе без потерь, сказал в эфире НСН Владимир Зубицкий.
Стоимость аренды стадиона «Лужники» для проведения концерта превышает 10 миллионов рублей, при этом договоренности о предоплате могут быть разными, заявил в интервью НСН заслуженный работник культуры России, промоутер, советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий.
20 июня в «Лужниках» должен был состояться концерт народной артистки России Надежды Кадышевой с Григорием Кадышевым и ансамблем «Золотое кольцо». За три месяца до этой даты организаторы объявили, что концерт переносится на «ВТБ Арену». Зубицкий объяснил, какие потери могут быть из-за такой отмены.
«Аренда «Лужников» стоит больше 10 миллионов рублей, она одинакова для всех артистов. Дальше все зависит от договоренностей между организаторами концерта и администрации площадки. Иногда бывает, что удается договориться без потерь, а иногда в договоре прописана стопроцентная предоплата и организатор обязан оплатить. Дело может доходить до судебных разборок. Стандартных договоров нет. «Рыба» договора одинаковая, а его пункты могут разниться с разными организаторами. В договоре прописано, за какой срок можно отказаться или за какой срок можно перенести, или это вообще невозможно и 100% предоплата. Бывает, что удается договориться с площадкой о переносе концерта или вообще не оплачивать аренду, либо (перенести эту сумму – прим. НСН) - на дальнейшую аренду», - заключил собеседник НСН.
Надежда Кадышева и ее представители не пояснили, с чем связан перенос концертов из 75-тысячных «Лужников» на 14-тысячную «ВТБ Арену». Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что это стало следствием плохой продажи билетов.
Горячие новости
- Австралийский пловец Макэвой побил продержавшийся 16 лет мировой рекорд
- В Госдуму внесли законопроект о доступе Минобороны к данным ЗАГС
- «Больше 10 миллионов?»: Сколько потеряла Кадышева из-за отмены «Лужников»
- Чак Норрис умер в возрасте 86 лет
- Путин поздравил Токаева с успешным проведением референдума по Конституции
- «Лечат рекламой!»: Медики объяснили, как нейросети навредили пациентам
- В Госдуме рассказали, как компаниям попасть в «белый список» Минцифры
- Легкомоторный самолет упал в Коломне
- Профицитный товар: Как заражение скота ящуром отразится на стоимости мяса
- Путин учредил в РФ День военно-политических органов