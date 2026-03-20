Стоимость аренды стадиона «Лужники» для проведения концерта превышает 10 миллионов рублей, при этом договоренности о предоплате могут быть разными, заявил в интервью НСН заслуженный работник культуры России, промоутер, советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий.

20 июня в «Лужниках» должен был состояться концерт народной артистки России Надежды Кадышевой с Григорием Кадышевым и ансамблем «Золотое кольцо». За три месяца до этой даты организаторы объявили, что концерт переносится на «ВТБ Арену». Зубицкий объяснил, какие потери могут быть из-за такой отмены.

«Аренда «Лужников» стоит больше 10 миллионов рублей, она одинакова для всех артистов. Дальше все зависит от договоренностей между организаторами концерта и администрации площадки. Иногда бывает, что удается договориться без потерь, а иногда в договоре прописана стопроцентная предоплата и организатор обязан оплатить. Дело может доходить до судебных разборок. Стандартных договоров нет. «Рыба» договора одинаковая, а его пункты могут разниться с разными организаторами. В договоре прописано, за какой срок можно отказаться или за какой срок можно перенести, или это вообще невозможно и 100% предоплата. Бывает, что удается договориться с площадкой о переносе концерта или вообще не оплачивать аренду, либо (перенести эту сумму – прим. НСН) - на дальнейшую аренду», - заключил собеседник НСН.

Надежда Кадышева и ее представители не пояснили, с чем связан перенос концертов из 75-тысячных «Лужников» на 14-тысячную «ВТБ Арену». Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что это стало следствием плохой продажи билетов.

