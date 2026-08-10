Во Владивосток заплыла акула
10 августа 202602:32
Денис Постольский
Акула заплыла во Владивосток, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Хищницу заметили мужчины на гидроциклах. Она кружила недалеко от берега между Сипягина и маяком.
Ранее хищников заметили возле острова Русский, расположенного в 36 км от столицы Приморского края. Один из отдыхающих встретил акулу недалеко от острова, в бухте Филипповского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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