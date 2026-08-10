Во Владивосток заплыла акула

Хищницу заметили мужчины на гидроциклах. Она кружила недалеко от берега между Сипягина и маяком.

Ранее хищников заметили возле острова Русский, расположенного в 36 км от столицы Приморского края. Один из отдыхающих встретил акулу недалеко от острова, в бухте Филипповского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

