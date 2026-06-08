РЕКОРДЫ ЖУКОВА: ЛОСИНЫ И КРОССОВКИ

Начало лета по традиции открывает сезон концертов на крупнейших стадионах страны. В «Лужниках» (вмещают более 75 тысяч зрителей) в этом году выступят сразу семь исполнителей, на «Газпром Арене» (68 тысяч) – пять. При этом флагманов здесь выступил Сергей Жуков, который приурочил к 30-летию группы «Руки Вверх» девять концертов на футбольных стадионах в семи городах страны.

Первый концерт из «суперсерии» прошел 30 мая в Екатеринбурге, где Жуков побил собственный рекорд и собрал 35 тысяч зрителей. 6 июня «Руки Вверх!» собрали более 30 тысяч зрителей в Самаре, в 150 километрах от которой находится родной город артиста, Димитровград.

По данным местных СМИ, на это выступление приехали зрители из Тольятти, Сызрани, Ульяновска и других городов, многие из которых были одеты в стиле 1990-х, щеголяя кислотными лосинами, тренировочными штанами и кроссовками с тремя полосками. На концерт в Самаре, где в свое время познакомились основатели группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и Алексей Потехин, пришла и мама Жукова, работающая в музыкальной школе Димитровграда.

«Это вообще впервые в истории российского шоу-бизнеса – коллектив, который проедет практически все стадионы страны. К сожалению, еще два стадиона не удалось арендовать, потому что их просто не сдают под музыкальные мероприятия. Технически это не вышло, а так бы был вообще полный фулл-хаус. Это знаковое событие за всю историю нашей группы. Мне очень приятно, что именно мы, спустя 30 лет можем сделать такой большой, хороший рекорд», - отмечал Сергей Жуков в интервью НСН.

В июне «Руки Вверх!» выступят также на футбольных стадионах в Нижнем Новгороде, Казани и Ростове-на-Дону. При этом в конце мая музыканты выпустили первый альбом за 14 лет.