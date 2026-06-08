«Лосины и огненные пушки!»: Как Жуков и Баста открыли «стадионный» сезон
На концерты группы «Руки Вверх!» в Екатеринбурге и Самаре пришли 65 тысяч зрителей, Баста привез Гуфа в Казань, а Xolidayboy поменял стадион «Спартака» на «Динамо».
Сергей Жуков с группой «Руки Вверх!» начал беспрецедентный концертный тур по футбольным стадионам России с рекорда в Екатеринбурге, Баста установил рекорд в Казани, а Xolidayboy в первые летние выходные не смог провести «стадионник» в Москве.
РЕКОРДЫ ЖУКОВА: ЛОСИНЫ И КРОССОВКИ
Начало лета по традиции открывает сезон концертов на крупнейших стадионах страны. В «Лужниках» (вмещают более 75 тысяч зрителей) в этом году выступят сразу семь исполнителей, на «Газпром Арене» (68 тысяч) – пять. При этом флагманов здесь выступил Сергей Жуков, который приурочил к 30-летию группы «Руки Вверх» девять концертов на футбольных стадионах в семи городах страны.
Первый концерт из «суперсерии» прошел 30 мая в Екатеринбурге, где Жуков побил собственный рекорд и собрал 35 тысяч зрителей. 6 июня «Руки Вверх!» собрали более 30 тысяч зрителей в Самаре, в 150 километрах от которой находится родной город артиста, Димитровград.
По данным местных СМИ, на это выступление приехали зрители из Тольятти, Сызрани, Ульяновска и других городов, многие из которых были одеты в стиле 1990-х, щеголяя кислотными лосинами, тренировочными штанами и кроссовками с тремя полосками. На концерт в Самаре, где в свое время познакомились основатели группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и Алексей Потехин, пришла и мама Жукова, работающая в музыкальной школе Димитровграда.
«Это вообще впервые в истории российского шоу-бизнеса – коллектив, который проедет практически все стадионы страны. К сожалению, еще два стадиона не удалось арендовать, потому что их просто не сдают под музыкальные мероприятия. Технически это не вышло, а так бы был вообще полный фулл-хаус. Это знаковое событие за всю историю нашей группы. Мне очень приятно, что именно мы, спустя 30 лет можем сделать такой большой, хороший рекорд», - отмечал Сергей Жуков в интервью НСН.
В июне «Руки Вверх!» выступят также на футбольных стадионах в Нижнем Новгороде, Казани и Ростове-на-Дону. При этом в конце мая музыканты выпустили первый альбом за 14 лет.
РЕКОРДЫ БАСТЫ: ГУФ И ОГНЕННЫЕ ПУШКИ
Еще один рекордсмен 2026 года, рэпер Баста (настоящее имя Васиоий Вакуленко), который в конце августа даст три подряд концерта в «Лужниках», 6 июня переписал историю в Казани. Его выступление на «Ак Барс Арене» собрало более 40 тысяч зрителей, что стало рекордом для Татарстана. При этом на сцену вместе с Вакуленко вышли Гуф, МакSим, Женя Трофимов из группы «Комната культуры», Mona и другие исполнители. По данным местных СМИ, зрители пели почти все песни хором, а концерт сопровождало яркое шоу с огненными пушками и салютом.
«Всегда, когда меня спрашивают, куда можно поехать, я рекомендую Казань. Он мне напоминает одновременно и Ростов, и Питер: совмещены и южное настроение, архитектура, очень здесь позитивное общее настроение. Вот сколько лет приезжаю, еще с давних-давних пор», - сказал Баста журналистам, назвав себя «туристическим амбассадором» Татарстана.
Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн ранее объяснил НСН, чем берет зрителя Баста.
«Василий очень талантливый артист, его любит достаточно большое количество людей. Три концерта в «Лужниках» - это будет рекорд. Я не помню, чтобы кто-то собирал три таких стадиона подряд. Я очень рад за Василия. Импортозамещение в этой индустрии прошло очень быстро. Шоу, которые сейчас показывают на стадионах, очень качественные. Артисты и промоутеры хотят тратить на шоу деньги, люди получают от этого колоссальное удовольствие», - подчеркнул он.
В конце июня Баста даст стадионник в Нижнем Новгороде. В апреле Баста с Гуфом выпустили совместный альбом «Баста/Гуф 2026», который стал продолжением их культового релиза 2010 года.
ВТОРАЯ ОТМЕНА: ОТ КАДЫШЕВОЙ ДО XOLIDAYBOY
При этом в минувшие выходные случилась и вторая в 2026 году большая отмена. Запланированный на 6 июня концерт Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) на 45-тысячной «Лукойл Арене» перенесли почти на месяц. За неделю до этой даты фанатам сообщили, что концерт пройдет 5 июля на стадионе «Динамо» (вмещает до 33 тысяч зрителей).
В соцсетях музыканта объяснили произошедшее «техническими причинами». Советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий в беседе НСН усомнился, что перенос может быть связан с плохими продажами билетов.
«Насколько я знаю, этот перенос произошел в связи с какими-то техническими вещами. Это не связано с билетными продажами и самим стадионом, он очень хороший, красивый и так далее, это техническая история», - пояснил Зубицкий.
В конце июня на «Лукойл Арене», которая является домашним сталионом футбольного «Спартака», должен состояться концерт группы «Ленинград», с которым произошла странная билетная история.
В середине марта стало известно о переносе из 75-тысячных «Лужников» запланированного на 20 июня концерта Надежды Кадышевой, Григория Кадышева и ансамбля «Золотое кольцо». 67- летняя исполнительница хита «Плывет веночек» теперь должна выступить в этот же день, 20 июня, на московской ледовой «ВТБ Арене», вмещающей 14 тысяч зрителей.
В «Лужниках» этим летом запланированы три концерта Басты (два сольных и один совместный с Гуфом), по два концерта группы «Руки Вверх!» и Егора Крида, а также выступления групп «Кино» и «Звери», Леонида Агутина и Вани Дмитриенко.
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