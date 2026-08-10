СМИ: Тайвань хочет превратить возможное вторжение КНР в «ад из дронов»
Власти Тайваня хотят превратить возможное вторжение Китая в «ад из дронов», сообщает New York Times.
Конфликт вокруг Украины показывает другим странам новые приемы ведения боевых действий. Руководство острова ускоряет подготовку к возможному вторжению Пекина, делая ставку на массовое применение беспилотников. Если КНР решится на высадку, остров должен встретить китайские войска не только ракетами и артиллерией, но и тысячами относительно дешевых дронов и безэкипажных катеров.
Смысл в том, чтобы перегрузить наступающую армию волнами беспилотников, ракет и артиллерии, сделать высадку максимально дорогой и рискованной и тем самым вообще отбить у китайского руководства желание начинать войну. Остров хочет стать одним из мировых лидеров по производству БПЛА к 2030 году.
Недавно на острове создали специальное командование береговой обороны, которое объединяет дроны, мобильные ракетные комплексы и артиллерию. Потенциальная война вокруг Тайваня может стать не просто битвой флотов и авиации, а первой крупной войной, где сотни тысяч беспилотников будут пытаться найти, заглушить и уничтожить друг друга еще до того, как сойдутся основные силы противников.
Глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в эфире НСН рассказал, насколько боеспособна армия Тайваня и обратил внимание на стратегическое значение Тайваня для Вашингтона.
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