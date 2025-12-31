Рекорды Басты и «двойники» Шнура: Короли стадионов-2025 отправились покорять регионы
Баста собрал 150 тысяч зрителей в «Лужниках», ответив на «пятерку» Сергея Жукова, «Ленинград» установил рекорд по двойным и тройным концертам, а индустрия выросла за год на четверть.
Ростовский рэпер Баста и группа «Руки Вверх!» Сергея Жукова стали главными стадионными артистами 2025 года, заочно «померявшись» различными рекордами, а королевой стадионов стала Anna Asti, обошедшая Диану Арбенину и Zivert.
Эксперты музыкальной индустрии, подводя специально для НСН итоги года, указали на рост числа стадионных и «серийных» концертов, отметив, что сегодня простых выступлений недостаточно для успеха, поскольку зрители идут на высокотехнологичные шоу.
БАСТА ПРОТИВ ЖУКОВА: «МЫ НЕ КОНКУРЕНТЫ»
45-летний Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) в августе 2025 года дал два подряд концерта в «Лужниках», на которые пришли 150 тысяч человек, в декабре – собрал 64 тысячи зрителей на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, а в октябре представил мюзикл «Любовь без памяти».
49-летний Сергей Жуков весной дал с группой «Руки Вверх!» сразу пять подряд концертов на московской «ВТБ Арене» в Москве, собрав 65 тысяч зрителей, в октябре добавил в «коллекцию» солдаут на «Газпром Арене», а в октябре дебютировал с сыном в мюзикле «Ты у меня одна».
При этом в «Лужниках» Жуков в этом году выступать не стал, зато анонсировал там юбилейный концерт летом 2026 года. Группа «Руки Вверх!» до этого уже попала в «Книгу рекордов России», собрав 225 тысяч зрителей на трех концертах в «Лужниках» в 2022, 2023 и 2024 годах.
Сергей Жуков объяснил НСН, почему они с Бастой не конкуренты.
«Знаете, почему мы не конкуренты? Во-первых, потому что, как ни крути, это все равно абсолютно разные стили и абсолютно разная аудитория. На самом деле мы с Василием дружим и радуемся за успехи друг друга. И у него, и у меня есть рестораторские победы, у нас обоих есть амбиции пробовать себя в кино, то же самое с театром, мюзиклами и прочим. Нас отличает от других то, что мы не останавливаемся на достигнутом, а стараемся все время идти дальше и делать новые вызовы самим себе, хотим раскрываться дальше и как продюсеры, и как еще кто-то. Нам всего мало, мы хотим всегда идти еще дальше», - отметил артист.
Если брать другие самые популярные концерты 2025 года на двух самых крупных площадках страны, билетные операторы указали НСН на выступления в «Лужниках» Леонида Агутина и группы «Звери», и концерт на «Газпром Арене» все того же Агутина.
Еще одним артистом, собравшим в этом году солдауты на этих двух стадионах, стал Егор Крид, оказавшийся в начале осени в центре скандала с участием главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.
В 2026 году запланированы выступления в «Лужниках» группы «Руки Вверх!», Басты с Гуфом (два концерта), Крида (два концерта), Агутина, «Зверей», а также Надежды Кадышевой и группы «Кино». «Газпром Арену» анонсировал пока только Агутин.
Заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий, привозивший в Москву Metallica, U2 и других мировых звезд, объяснил НСН, кто еще может посягнуть на «стадионники».
«Я бы включил в ТОП-3 главных стадионных артистов Басту, "Руки Вверх" и Егора Крида. Те артисты, которые собирали "Лужники", будут собирать и дальше. К ним добавилось "Золотое кольцо" - это рисковая история, но думаю, что они соберут. На "Кино" не факт, что будет аншлаг. Может быть, в следующем году на стадион перейдет и группа The Hatters, потому что она уже собирает дворцы спорта, и билеты продаются очень хорошо. Шнуров заявил концерт на "Лукойл Арене", и он ее соберет», - отметил Зубицкий.
ASTI ПРОТИВ ZIVERT: «КОРОЛЕВЫ ЗА 30»
Главное звездой второго стадионного сегмента – арен, вместимостью от 30 до 45 тысяч зрителей, стала Anna Asti, которую плюс ко всему назвали «артисткой года» ведущие стриминги – «VK Музыка» и «Звук».
Асти представила в июне шоу «Царица», собрав в двух столицах два солдаута на 50 тысяч человек - 30 тысяч на «ВЭБ Арене» и 20 тысяч на «СКА Арене».
В число самых успешных концертов года также попали выступления в двух столицах рэпера Macan, умудрившегося собрать 40 тысяч зрителей на переполненной «ВТБ Арене» в Москве и солдаут на «СКА Арене».
Zivert в июле презентовала на футбольной «ВТБ Арене» шоу «Где-то в ретро», на которое пришли 35 тысяч человек. А вот лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, выпустившая в этом году альбом «Bloody Mary» с непривычным для рокеров электронным звуком, собрала 24 тысячи зрителей на 45-тысячной «Лукойл Арене», не сумев повторить аншлаг на этом же стадионе в 2023 году.
Коммерческий директор группы компаний «Kassir.ru» Екатерина Каменева заявила НСН, что главный тренд 2025 года – превращение концертов в шоу.
«Ключевой тренд - рост требований к качеству самих концертов. Зрители все чаще воспринимают выступления не просто как «живой звук», а как полноценный шоу-продукт: с продуманной сценографией, световыми решениями, мультимедиа, спецэффектами и выстроенной драматургией. Это касается как крупных арен, так и клубных форматов. Кроме того, в 2025 году явно усилилась роль региональных сцен: артисты активнее выходят за пределы столиц, а региональные проекты становятся заметной частью общероссийской афиши. В целом рынок движется в сторону более разнообразного, визуально насыщенного и эмоционально продуманного концертного опыта», - отметила Каменева.
«ДВОЙНИКИ» И «ТРОЙНИКИ»: ОТ МОСКВЫ ДО ВЛАДИВОСТОКА
Самые большие концерты за пределами двух столиц дали в 2025 году Баста, группа «Ленинград» и Леонид Агутин.
Рэпер из Ростова в июле установил рекорд «Екатеринбург-Арены», сумев собрать там 40 тысяч фанатов. На выступление группы Сергея Шнурова на этом же стадионе в июне пришли 30 тысяч зрителей, а Агутин в начале июля собрал 27 тысяч фанатов его творчества на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.
В компании «Яндекс Афиша» также назвали НСН в числе самых востребованных концерты на 10-тысячной «Татнефть-Арене» в Казани Macan, Anna Asti, группы «Руки Вверх!» и «Зверей», выступление все той же Асти на 15-тысячной «УГМК-Арене» в Екатеринбурге, а также три подряд концерта «Ленинграда» на 11-тысячной «Сибирь-Арене» в Новосибирске (куда также приезжали в этом году Баста, «Руки Вверх!» и Asti).
Двойные и тройные концерты востребованных артистов в крупных городах России стали еще одним трендом 2025 года. На это трюк пошли многие исполнители – от Басты с «Руки Вверх!», до «Ленинграда» с «Арией» и Xolidayboy с Дианой Арбениной.
Например, группа Сергея Шнурова осенью 2025 года помимо «тройника» в Новосибирске дала двойные концерты в Калининграде, Воронеже, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Владивостоке.
Екатерина Каменева объяснила НСН, с чем это связано.
«По нашим данным, количество серийных концертов, когда артист дает несколько выступлений подряд на одной площадке, увеличилось год к году примерно на 29%. Это связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, у ряда российских артистов сформировалась настолько широкая аудитория, что одного концерта в крупном городе уже недостаточно для удовлетворения спроса. Во-вторых, логистика и экономика туров делают несколько дат подряд на одной площадке более эффективными для организаторов: снижаются издержки на монтаж, перевозку оборудования и команд», - отметила коммерческий директор «Kassir.ru».
Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн объяснил НСН, почему Баста решился на два подряд концерта в «Лужниках»
«Баста - это артист номер один. Если держать цены, можно было бы продать и три концерта, так что два концерта - это абсолютно выверенная стратегия "Газгольдера". Здесь решает не билетная стратегия, а имя. У нас многие артисты хотят сделать стадион, но не всегда это получается. Например, Полина Гагарина (которая в натяг прошла «Лужники») - очень крепкий артист, но дело в том, что Вася - это все-таки народный герой», - отметил эксперт.
ДЕНЬГИ И АВАТАРЫ: «ИНДУСТРИЯ РАСТЕТ»
В деньгах по итогам 2025 года выиграли и билетные операторы, и артисты, при этом билеты на концерты подорожали.
В компании «ON Медиа» (ранее называвшейся МТС Медиа) назвали НСН главным драйвером роста рынка концерты в регионах.
«Идустрия концертов вышла на докризисные показатели в деньгах и стала главным драйвером оффлайн-развлечений. В 2025 году общее количество концертов в России выросло на 25% к уровню 2024 года. Количество проданных билетов выросло почти на четверть (24%), при этом средняя стоимость билета поднялась на 21% (до 2 625 рублей). Основной рост обеспечили города-миллионники, где гастрольная активность и зрительский интерес растут опережающими темпами. Среди лидеров года по динамике числа проведенных концертов: Нижний Новгород (+35%), Казань (+31%), Новосибирск (+30%), Санкт-Петербург (+23%) и Краснодар (+21%), - отметил собеседник НСН.
Коммерческий директор «Kassir.ru» Екатерина Каменева констатировала, что концертная индустрия вышла за пределы допандемийного уровня. При этом средний чек, который россияне готовы тратить на концерты, вырос за год примерно на четверть.
«Концертная индустрия в 2025 году не просто восстановилась, а закрепилась как один из самых динамичных сегментов рынка культурных событий. Ситуация начала выравниваться уже в 2023 году, а в 2024 рынок превысил допандемийный уровень и перешел в фазу устойчивого роста. В 2025-м эта динамика закрепилась за счет расширения предложения и высокого интереса аудитории к живым выступлениям. Концерты остаются крупнейшей категорией по обороту и растут быстрее многих других форматов. По нашим данным, в 2025 году сегмент концертов увеличился более чем на 50% в денежном выражении и примерно на 23% по количеству проданных билетов год к году. Средний чек на концерты за год вырос ориентировочно на 23%. Это связано не только с инфляционными факторами и ростом издержек, но и с качественными изменениями в самом рынке. Концерты становятся более масштабными по продакшену, визуальному оформлению и уровню организации», - пояснила она.
Со своей стороны, в «Яндекс Афише» похвастались рекордными продажами билетов, также указав на регионы.
«С января по декабрь 2025 года «Яндекс Афиша» продала рекордные 26 млн билетов, что на 22% больше, чем в прошлом году. При этом половина продаж билетов в деньгах (48,8%) пришлась на концерты. В этом году средняя стоимость билета на развлекательные мероприятия в России с учётом кино составила 2 162 рубля, что на 22,5% выше показателя 2024 года и на 50,9% — 2023 года. На концерты приходится самая большая доля продаж компании во всех городах-миллионниках. При этом больше всего тратят на живые выступления в Краснодаре (65,92% от всех продаж), Екатеринбурге (61,4%), Уфе (61%), Самаре (60,8%) и Омске (57,5%). Это заметно выше, чем в Москве (42%) или Санкт-Петербурге (44,6%)», - сообщили НСН в пресс-службе компании.
Директор по развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили также отметил «технологический» тренд, пообещав еще большее проникновение ИИ в индустрию.
«В этом году особенно заметно технологическое развитие индустрии: организаторы шоу, концертов, выставок все активнее используют современные технологии и благодаря этому растет зрелищность событий, их привлекательность. Фанаты получают гораздо больше ярких эмоций от тех же стадионных концертов, которые в этом году стали масштабнее. Кроме того, появляется всё больше мероприятий с использованием искусственного интеллекта — например, проекты с цифровыми аватарами. Мы ожидаем, что в дальнейшем цифровые решения будут всё глубже интегрироваться в индустрию развлечений, формируя новые форматы и станут одним из ключевых драйверов её развития», — отметил он.
Подводя итоги 2024 года, эксперты музыкально индустрии назвали НСН королями стадионов Леонида Агутина, «Руки Вверх!» и Басту, главным рок-прорывом года- группу «Комната культуры», а абсолютным чемпионом – группу The Hatters.
