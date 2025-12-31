БАСТА ПРОТИВ ЖУКОВА: «МЫ НЕ КОНКУРЕНТЫ»

45-летний Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) в августе 2025 года дал два подряд концерта в «Лужниках», на которые пришли 150 тысяч человек, в декабре – собрал 64 тысячи зрителей на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, а в октябре представил мюзикл «Любовь без памяти».

49-летний Сергей Жуков весной дал с группой «Руки Вверх!» сразу пять подряд концертов на московской «ВТБ Арене» в Москве, собрав 65 тысяч зрителей, в октябре добавил в «коллекцию» солдаут на «Газпром Арене», а в октябре дебютировал с сыном в мюзикле «Ты у меня одна».

При этом в «Лужниках» Жуков в этом году выступать не стал, зато анонсировал там юбилейный концерт летом 2026 года. Группа «Руки Вверх!» до этого уже попала в «Книгу рекордов России», собрав 225 тысяч зрителей на трех концертах в «Лужниках» в 2022, 2023 и 2024 годах.

Сергей Жуков объяснил НСН, почему они с Бастой не конкуренты.

«Знаете, почему мы не конкуренты? Во-первых, потому что, как ни крути, это все равно абсолютно разные стили и абсолютно разная аудитория. На самом деле мы с Василием дружим и радуемся за успехи друг друга. И у него, и у меня есть рестораторские победы, у нас обоих есть амбиции пробовать себя в кино, то же самое с театром, мюзиклами и прочим. Нас отличает от других то, что мы не останавливаемся на достигнутом, а стараемся все время идти дальше и делать новые вызовы самим себе, хотим раскрываться дальше и как продюсеры, и как еще кто-то. Нам всего мало, мы хотим всегда идти еще дальше», - отметил артист.

Если брать другие самые популярные концерты 2025 года на двух самых крупных площадках страны, билетные операторы указали НСН на выступления в «Лужниках» Леонида Агутина и группы «Звери», и концерт на «Газпром Арене» все того же Агутина.

Еще одним артистом, собравшим в этом году солдауты на этих двух стадионах, стал Егор Крид, оказавшийся в начале осени в центре скандала с участием главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

В 2026 году запланированы выступления в «Лужниках» группы «Руки Вверх!», Басты с Гуфом (два концерта), Крида (два концерта), Агутина, «Зверей», а также Надежды Кадышевой и группы «Кино». «Газпром Арену» анонсировал пока только Агутин.

Заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий, привозивший в Москву Metallica, U2 и других мировых звезд, объяснил НСН, кто еще может посягнуть на «стадионники».

«Я бы включил в ТОП-3 главных стадионных артистов Басту, "Руки Вверх" и Егора Крида. Те артисты, которые собирали "Лужники", будут собирать и дальше. К ним добавилось "Золотое кольцо" - это рисковая история, но думаю, что они соберут. На "Кино" не факт, что будет аншлаг. Может быть, в следующем году на стадион перейдет и группа The Hatters, потому что она уже собирает дворцы спорта, и билеты продаются очень хорошо. Шнуров заявил концерт на "Лукойл Арене", и он ее соберет», - отметил Зубицкий.