От Москвы до Сириуса: Как рок-фестивали пережили отмены и возрождения 2026 года
«Наши в городе» отметили два юбилея в Санкт-Петербурге, «Ария» возродила в Москве именной фестиваль, при этом угроза беспилотников оставила Сочи без VK Fest'а, а Самарскую область без двух «Груш».
Первая половина 2026 года ознаменовалась отменой сразу нескольких музыкальных фестивалей в разных регионах России, НАШЕ Радио порадовало фанатов рок-музыки в двух столицах, а Москва стала прибежищем для «бездомных» фестов.
ВЕСНА ОТМЕН: ОТ КИНЧЕВА ДО «ГРУШИ»
География фестивальных отмен растянулась в этом году от Санкт-Петербурга до Сочи. При этом громкие имена организаторов в этом случае не помогли. «Флагманом» здесь выступил лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, в конце марта сообщивший, что в этом году в городе на Неве не будет «КинчевФеста».
«Поверьте, мне очень жаль», - написал в соцсетях легендарный рокер.
По его словам, причиной отмены стало «прекращение всяческих отношений» с компаниями «А-концерт» и «ААА-концерт». По этой же причине были отменены концерты «Алисы» в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.
В апреле очередь дошла до индустриальных тяжеловесов. Организаторы VK Fest объявили, что проведение фестиваля в Сириусе (федеральная территория в районе Сочи) перенесено на 2027 год. Причины отмены не уточняли. При этом стартовавший 7 июня в Казани VK Fest, как и планировалось, пройдет в четырех городах. В июле один из крупнейших музыкальных фестивалей порадует фанатов в Москве и Санкт-Петербурге, а также впервые заглянет на «Стрелку» в Нижнем Новгороде.
7 мая об отмене заявили организаторы фестиваля «Лестница в небо», который должен был пройти в Краснодаре в конце мая.
«Практически каждый день Краснодарский край подвергается атакам БПЛА. Тревожная новостная повестка в крае, повышение уровня угрозы — причина того факта, что фестиваль «Лестница в небо» 2026 не состоится. Несколько дней назад силовые структуры, а затем и администрация города запретили нам проводить фестиваль», - гласило объяснение в соцсетях
Ну а в конце мая стало известно об отмене Грушинского фестиваля, а точнее сразу двух, появившихся в результате «бардовских войн», о которых подробно писала НСН. Один фестиваль поддерживается властями Самарской области. У другого сохранились права на историческое название, но он не проводился с 2023 года, когда на главную сцену «Груши» не пустили исполнителей патриотической песни. В 2026 году не будет ни того, ни другого фестиваля.
«Всероссийский фестиваль авторской песни имени барда Валерия Грушина в этом году проводиться не будет. Основным фактором, повлиявшим на данное решение, являются риски, связанные с атаками БПЛА – вопросы безопасности участников и гостей фестиваля в приоритете», - сообщили НСН в пресс-службе министерства культуры Самарской области.
В Минкультуры назвали это непростым решением, назвав Грушинский фестиваль брендом Самарской области. Со своей стороны, певец и композитор Юрий Лоза, ставший в прошлом году хедлайнером официальной «Груши», в беседе с НСН назвал отмену фестиваля трагедией для тех, кто «болеет и дышит» авторской песней.
ОТ «НАШИХ» ДО GORILLAZ
При этом в первой половине 2026 года хватало и хороших новостей для поклонников рок-музыки. Так, 23 мая в Санкт-Петербурге прошел 15-й фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», приуроченный к 45-летию Ленинградского рок-клуба и 25-летию радиостанции «НАШЕ Радио – Санкт-Петербург». Хедлайнерами фестиваля стали группы «Алиса», «Пикник» и Вячеслав Бутусов.
«Поздравляю НАШЕ Радио с юбилеем. У нас, в наших взаимоотношениях, были разные периоды, но неизменным было одно – любовь к музыке. А что может быть важнее любви? Ничего. Стриминги-шмиминги – это все проходящее. «А музыка вечна», как говорилось в одном замечательном фильме. И я с этим согласен», – сказал в этой связи Константин Кинчев.
Ну а 7 июня в Москве, на площадке у Останкинской телебашни прошел благотворительный фестиваль «Музыка жизни», приуроченный к Международному Дню защиты детей. Хедлайнерами фестиваля, прошедшего при поддержке фонда «Дорога жизни», Останкинской телебашни и НАШЕго Радио, стали лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина, основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов, Сергей Галанин с группой «СерьГа» и другие известные исполнители.
«На этом фестивале мы выступаем впервые, но, конечно, у нас было много благотворительных фестивалей. Конечно, мы поддерживаем все благие дела, будь то дети, старики, любая помощь, — это очень важно. Мы здесь, естественно, выступаем без гонорара, некоторые ребята специально прилетели из других городов, из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга (…) Как всегда, Москва приняла нас великолепно. Московская публика — замечательная и любимая», — подвел итоги выступления Вадим Самойлов.
Кроме того, в столице в этом году возродится не проводившийся с 2016 года «Ария фест», на котором в свое время выступали звезды мировой метал-сцены Accept, Doro. Rage, HammerFall и Stratоvarius.
«Мы решили, что 40-летний юбилей группы «Ария» будет хорошим поводом, чтобы летом возродить фестиваль. Раньше в числе его участников помимо российских групп были и зарубежные коллективы. Сейчас в связи с текущей ситуацией это невозможно, но дело интересное. Мы решили возродить фестиваль с российскими группами. Принцип выбора групп - это наши хорошие друзья, которые согласились принять участие», - рассказали НСН участники «Арии».
Столица стала местом спасения еще двух фестивалей, у которых возникли проблемы в 2025-м. Фестиваль электронной музыки Signal, который в прошлом году не разрешили проводить власти Калужской области, на этот раз прошел в первые выходные июня в локациях столичного завода «Кристалл». Ну а на площадке «Кинопарка Москино» в Новой Москве в начале июля должен пройти «Доброфест», последний раз проводившийся в Ярославской области в 2022 году.
В числе крупнейших рок-фестивалей по-прежнему остаются «Воздух Карелии» (пройдет в июне в Петрозаводске), «Дикая мята» (июнь, Тульская область), «Улетай» (июль, Удмуртия) и «Пляж» (июль, Челябинск), на который в этом году заглянет испанская ска-панк-группа The Locos, созданная экс-вокалистом легендарных Ska-P.
В конце августа пройдут и два крупных рок-фестиваля в Казахстане. В числе участников Family Rock Fest российские группы «Комната культуры», The Hatters, «КняZZ» и «Нейромонах Феофан», а хедлайнерами Park Live станут знаменитая американская группа The Offspring и британцы из виртуальной группы Gorillaz, в новом альбоме которой фанаты усмотрели «русский след».
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