ВЕСНА ОТМЕН: ОТ КИНЧЕВА ДО «ГРУШИ»

География фестивальных отмен растянулась в этом году от Санкт-Петербурга до Сочи. При этом громкие имена организаторов в этом случае не помогли. «Флагманом» здесь выступил лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, в конце марта сообщивший, что в этом году в городе на Неве не будет «КинчевФеста».

«Поверьте, мне очень жаль», - написал в соцсетях легендарный рокер.

По его словам, причиной отмены стало «прекращение всяческих отношений» с компаниями «А-концерт» и «ААА-концерт». По этой же причине были отменены концерты «Алисы» в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.

В апреле очередь дошла до индустриальных тяжеловесов. Организаторы VK Fest объявили, что проведение фестиваля в Сириусе (федеральная территория в районе Сочи) перенесено на 2027 год. Причины отмены не уточняли. При этом стартовавший 7 июня в Казани VK Fest, как и планировалось, пройдет в четырех городах. В июле один из крупнейших музыкальных фестивалей порадует фанатов в Москве и Санкт-Петербурге, а также впервые заглянет на «Стрелку» в Нижнем Новгороде.

7 мая об отмене заявили организаторы фестиваля «Лестница в небо», который должен был пройти в Краснодаре в конце мая.

«Практически каждый день Краснодарский край подвергается атакам БПЛА. Тревожная новостная повестка в крае, повышение уровня угрозы — причина того факта, что фестиваль «Лестница в небо» 2026 не состоится. Несколько дней назад силовые структуры, а затем и администрация города запретили нам проводить фестиваль», - гласило объяснение в соцсетях

Ну а в конце мая стало известно об отмене Грушинского фестиваля, а точнее сразу двух, появившихся в результате «бардовских войн», о которых подробно писала НСН. Один фестиваль поддерживается властями Самарской области. У другого сохранились права на историческое название, но он не проводился с 2023 года, когда на главную сцену «Груши» не пустили исполнителей патриотической песни. В 2026 году не будет ни того, ни другого фестиваля.

«Всероссийский фестиваль авторской песни имени барда Валерия Грушина в этом году проводиться не будет. Основным фактором, повлиявшим на данное решение, являются риски, связанные с атаками БПЛА – вопросы безопасности участников и гостей фестиваля в приоритете», - сообщили НСН в пресс-службе министерства культуры Самарской области.

В Минкультуры назвали это непростым решением, назвав Грушинский фестиваль брендом Самарской области. Со своей стороны, певец и композитор Юрий Лоза, ставший в прошлом году хедлайнером официальной «Груши», в беседе с НСН назвал отмену фестиваля трагедией для тех, кто «болеет и дышит» авторской песней.