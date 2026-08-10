Около 1 млн человек эвакуированы в Шанхае и Вэньчжоу из-за самого мощного циклона

На востоке Китая около 1 млн человек были эвакуированы из своих домов в Шанхае и Вэньчжоу из-за самого мощного тропического циклона, обрушившегося на страну летом, — тайфуна «Долфин», сообщает Reuters.

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Скорость ветра в его центре достигала 42 м/с — это соответствует урагану первой категории. Китайские власти эвакуировали персонал с морских объектов, вернули суда в порты, усилили проверки водохранилищ и оползнеопасных зон. Кроме того, отменены сотни авиарейсов.

Ранее «Долфин» обрушился на юг Японии, где указание об эвакуации получили около 175 тыс. человек. 56 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за тайфуна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA/ТАСС
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