Около 1 млн человек эвакуированы в Шанхае и Вэньчжоу из-за самого мощного циклона

Скорость ветра в его центре достигала 42 м/с — это соответствует урагану первой категории. Китайские власти эвакуировали персонал с морских объектов, вернули суда в порты, усилили проверки водохранилищ и оползнеопасных зон. Кроме того, отменены сотни авиарейсов.

Ранее «Долфин» обрушился на юг Японии, где указание об эвакуации получили около 175 тыс. человек. 56 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за тайфуна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

