Бурунов, Воля и десятки тысяч фанатов: Кого собрал концерт «Кино» в «Лужниках»
Группа «Кино» вернулась в «Лужники» спустя 36 лет после концерта с Виктором Цоем на этом же стадионе, и собрала более 60 тысяч человек.
В «Лужниках» вечером 21 июня отгремел летний концерт группы «Кино», посвященный 64‑му дню рождения Виктора Цоя.
Концерт протянул мостик сквозь десятилетия — от грядущего шоу к знаковому выступлению 1990 года, когда Виктор Цой в последний раз выходил на эту сцену. Та запись концерта стала культовой и по праву считается одной из жемчужин архива группы. В ту пору популярность «Кино» достигла апогея, и стадион был заполнен до отказа: 70 тысяч зрителей стали свидетелями исторического события.
По информации организаторов, спустя 36 лет новый концерт в «Лужниках» собрал более 60 тысяч зрителей: из‑за наплыва людей Департамент транспорта Москвы даже скорректировал движение автомобилей и работу метро в районе стадиона.
Продюсер группы «Кино», сын Виктора Цоя Александр Цой заявил, что сила музыки коллектива не зависит от размера площадки — она одинаково мощно звучит как в гигантских «Лужниках», так и в небольших залах.
«Поразительно, мы сначала думали, что эта история про масштаб. Она прекрасно работает на грандиозном масштабе, "Лужники" идеально подходят. Мы играли и на других больших аренах во многих городах. Когда это грандиозное событие, это правда круто выглядит. При этом оказалось, что даже в более камерных залах всё звучит тоже очень круто. Это для нас было удивительно. Мы всё-таки планируем продолжать быть стадионной группой, если позволяет наличие площадки и наличие людей, которые готовы на неё прийти», - цитирует слова Цоя спецкор НСН.
Он также рассказал о бережном отношении к наследию Виктора Цоя и раскрыл, как команда балансирует между обновлением программы и сохранением «музыкальной ткани» песен.
«Мы не применяем искусственный интеллект к творческой составляющей. Только для решения каких-то технических задач, для реставрации звука. У нас достаточно мультимедийный концерт, много экранов. Мы хотели обновить концертную программу, насколько это возможно, но это очень сложно, ведь нельзя сыграть концерт группы "Кино" без песен 20. Но мы постарались их немного перемешать. Мы стараемся сохранить ту музыкальную ткань такой, какой она была. Это важно для нас. Мы что-то доделываем, чтобы песни звучали интереснее. Часть треков сохранились, но вот ранних записей практически нет. У нас есть специальный реставратор, который занимается сбором этих песен. Ему иногда приходится разобрать песни на буквы, на слоги и выбрать лучшее. Порой приходится из разных версий склеивать ту самую, которая будет звучать на концерте», - добавил Цой.
Участники группы «Кино» Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов признались, что готовились к выступлению целый год.
«Мы за год начали готовиться к сольному концерту в «Лужниках». Сложностей особо не было. Мы редко спорим из-за тех песен, которые планируем играть, выбираем их коллегиально. Очень долго готовили песню "Транквилизатор". Мы выходим с разными чувствами на сцену "Лужников": масштаб гигантский, но арену так переделали, что ностальгии никакой нет. Мы были молодые, нахальные. Почти 36 лет назад мы выходили на эту сцену. Поляна была поменьше, она была зеленой, не было покрытия. Но радует, что, публика самая разная, и очень много молодых», - поделились артисты.
В день концерта стало известно, что в частной коллекции жительницы Швеции нашли кассету с утраченной записью песни Виктора Цоя «Дети минут». По словам музыкантов, даже когда кажется, будто все уже известно, могут всплывать новые фрагменты, требующие времени и внимания.
«Песню "Дети минут" мы переиздадим в ближайшее время. У этой песни очень странная судьба, потому что сначала обнаружился текст этой песни. Его передали Бутусову, песня вышла. Но тогда не было музыки, а тут вот нашлась фонограмма с вечеринки, где Витя ее исполнял. Она еще не готова», - добавили музыканты.
Концерт стал погружением в атмосферу эпохи. На нём прозвучали песни, ставшие культовыми для нескольких поколений: «Кукушка», «Группа крови», «Перемен», а завершилось шоу такими легендарными композициями, как «Пачка сигарет» и «Звезда по имени Солнце».
ГОСТИ ШОУ
Среди гостей шоу в «Лужниках» оказался актёр Сергей Бурунов. Он опубликовал селфи с переполненного стадиона и сопроводил его ироничной подписью: «Открыл тренд — закрыл тренд. Отметить, может, Канье Уэста? Но вообще, я на концерте великой группы "Кино" в день рождения Виктора Цоя. Цой жив!».
Актёр рассказал, что пришёл на концерт вместе с комиком Павлом Волей, а на видео из VIP‑ложи также оказался юморист Вадим Галыгин. В своём обращении к Павлу Воле Бурунов поблагодарил его за приглашение на выступление легендарной группы.
Подписчики горячо отреагировали на пост: в комментариях они делились собственными впечатлениями от концерта, говорили о бессмертии творчества Цоя и отмечали, что по характерному выражению лица Бурунова кажется, будто он лично убедился — Цой жив. Фотография доступна в Telegram-канале "Радиоточка НСН", как и многое другое...
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутаты предложили ввести месячные абонементы на платную парковку
- «На четверку!»: Россиянам назвали дату открытия основного грибного сезона
- Суд арестовал на два месяца напавшего на людей в ТЦ в Краснодаре
- Дроны ВСУ атаковали Центр космической связи «Дубна»
- Экс-министр труда назвал абсурдом предложение Зюганова изъять деньги у банков
- Лавров встретился с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Эспиносой
- Иран согласился обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив
- Захарова: Россия и другие страны ЕАЭС ждут решения Армении по Евросоюзу
- Бурунов, Воля и десятки тысяч фанатов: Кого собрал концерт «Кино» в «Лужниках»
- «Король севера»: Кто заменит Стармера на посту премьера Великобритании