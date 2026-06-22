В «Лужниках» вечером 21 июня отгремел летний концерт группы «Кино», посвященный 64‑му дню рождения Виктора Цоя.

Концерт протянул мостик сквозь десятилетия — от грядущего шоу к знаковому выступлению 1990 года, когда Виктор Цой в последний раз выходил на эту сцену. Та запись концерта стала культовой и по праву считается одной из жемчужин архива группы. В ту пору популярность «Кино» достигла апогея, и стадион был заполнен до отказа: 70 тысяч зрителей стали свидетелями исторического события.

По информации организаторов, спустя 36 лет новый концерт в «Лужниках» собрал более 60 тысяч зрителей: из‑за наплыва людей Департамент транспорта Москвы даже скорректировал движение автомобилей и работу метро в районе стадиона.