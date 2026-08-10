Пентагон потребовал ускорить выпуск оружия в США

Пентагон потребовал от оборонной промышленности США резко ускорить производство и поставки вооружений, включая боеприпасы, запасы которых сократились на фоне войны с Ираном, сообщает The Washington Post.

США придется восстанавливать израсходованные на Иран запасы вооружений четыре года

Заместитель главы военного ведомства Стив Файнберг дал компаниям максимум 21 день на подготовку планов по существенному увеличению темпов производства и поставок.Распоряжение появилось на фоне напряженности между главой государства Дональдом Трампом и Пентагоном из-за сокращения запасов вооружений.

По словам экспертов, решить проблему в полном объеме будет сложно без дополнительного финансирования со стороны Конгресса.

Ранее стало известно, что Пентагон просит более $18 млрд на восполнение запасов ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ОружиеСШАПентагон

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