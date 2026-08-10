Пентагон потребовал ускорить выпуск оружия в США

Заместитель главы военного ведомства Стив Файнберг дал компаниям максимум 21 день на подготовку планов по существенному увеличению темпов производства и поставок.Распоряжение появилось на фоне напряженности между главой государства Дональдом Трампом и Пентагоном из-за сокращения запасов вооружений.

По словам экспертов, решить проблему в полном объеме будет сложно без дополнительного финансирования со стороны Конгресса.

Ранее стало известно, что Пентагон просит более $18 млрд на восполнение запасов ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

