Пентагон потребовал ускорить выпуск оружия в США
Пентагон потребовал от оборонной промышленности США резко ускорить производство и поставки вооружений, включая боеприпасы, запасы которых сократились на фоне войны с Ираном, сообщает The Washington Post.
Заместитель главы военного ведомства Стив Файнберг дал компаниям максимум 21 день на подготовку планов по существенному увеличению темпов производства и поставок.Распоряжение появилось на фоне напряженности между главой государства Дональдом Трампом и Пентагоном из-за сокращения запасов вооружений.
По словам экспертов, решить проблему в полном объеме будет сложно без дополнительного финансирования со стороны Конгресса.
Ранее стало известно, что Пентагон просит более $18 млрд на восполнение запасов ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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