Beyoncе, Charli XCX или Свифт: Кто заберет «Грэмми-2025»
В этом году «Грэмми» проходит под эгидой помощи пострадавшим от природных пожаров в Калифорнии.
2 февраля (3 февраля в 04:00 часа утра по московскому времени) в США в Лос-Анжелесе состоится 67-я церемония вручения одной из главных музыкальных премий — «Грэмми». По ее итогам выделят лучших исполнителей и лучшие композиции за период с 16 сентября 2023 года по 30 августа 2024 года. Мероприятие состоится несмотря на бушующие в Калифорнии природные пожары, из-за которых переносилось объявление номинантов на «Оскар-2025».
Ведущей церемонии вручения «Грэмми» в этом году станет популярная американская певица Тейлор Свифт. Сама девушка в 2024 году получила 14-ю по счету статуэтку в категории «Альбом года», установив рекорд по числу наград в этой номинации за всю историю премии. Она также возглавила список самых успешных артистов XXI века.
НОМИНАНТЫ НА «ГРЭММИ-2025»
В этом году в число музыкантов с наибольшим количеством номинаций на «Грэмми» вошла певица Beyoncе, которая претендует на приз в 11 категориях. При этом ее выступление на церемонии пока остается под вопросом. В список также попали Charli XCX и Post Malone — претендуют на победу в восьми категориях, Билли Айлиш и Кендрик Ламар — в семи, Сабрина Карпентер, Чаппелл Рон и Тейлор Свифт — в шести.
На «Песню года» в рамках «Грэмми» в 2025 году претендуют композиции «Texas Hold 'Em» (Beyoncе), «Birds of a Faether» (Билли Айлиш), «Good Luck, Babe!» (Чаппелл Ронн), «Not Like Us» (Кендрик Ламар), «Die with a Smile» (Леди Гага и Бруно Марс), «Please Please Please» (Сабрина Карпентер) и другие.
За звание «Лучшего нового исполнителя» в этом году поборются семь артистов, в том числе Бенсон Бун, Shaboozey и Тедди Свимс. При этом «Грэмми-2025» как «Альбом года» могут получить пластинки «New Blue Sun» (Andrе 3000), «Cowboy Carter» (Beyoncе), «Short n' Sweet» (Сабрина Карпентер), «Brat» (Charli XCX) и другие.
Член жюри премии «Грэмми», российский композитор, сонграйтер, музыкальный продюсер Константин Корсаков (Dean Korso) в интервью НСН перечислил ярких, по его мнению, исполнителей, претендующих на «Грэмми-2025».
«Хочу отметить американскую певицу Camila Cabello и ее альбом "XOXO" и британскую певицу Charli XCX с альбомом "Brat". Это очень модные альбомы, я бы сказал, законодатели моды на ближайшее время для тех, кто тянется за ультрасовременными трендами. Интересный альбом "Moon Music" у британской рок-группы "Coldplay"», - поделился он.
ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЖАРОВ
Организаторы «Грэмми-2025» признались, что главной целью церемонии в этом году стал сбор средств на помощь пострадавшим от лесных пожаров в Калифорнии. На сайте мероприятия указано, что создатели премии также хотят отдать дань уважения тем, кто помогал в борьбе со стихией.
В рамках помощи жертвам пожаров в Калифорнии организаторы «Грэмми-2025» уменьшили масштаб мероприятия. Например, такие гиганты индустрии, как «Universal Music Group», «Billboard» и «Warner Music», решили отменить вечеринки. Сообщалось, что академия и ее благотворительное подразделение «MusiCares» уже собрали $2 млн для пострадавших работников музыкальной индустрии.
Церемония вручения «Грэмми» берет начало с 1958 года. Сама награда представляет из себя граммофон на подставке. Номинантов на престижную статуэтку выбирают члены Национальной академии искусства и наук звукозаписи, в которой насчитывается примерно 12 тысяч международных экспертов.
Голосование проходит в несколько этапов. Сначала жюри из большого списка претендентов выбирают пять номинантов, которых точно выдвинут на премию. А во втором этапе голосования специалистам необходимо выбрать одного из пяти номинантов, который и становится победителем в категории.
РУССКИЙ «ГРЭММИ»
В прошлом году сразу несколько российских музыкальных исполнителей попали в лонг-лист «Грэмми-2025», то есть в число претендентов на популярную премию. В том числе в нем оказались актер и музыкант Стас Ярушин с композицией «Unconfined» и молодой российский эмбиент-музыкант Øneheart (Дмитрий Волынкин) с альбомом «Midnight Journey».
«Когда мы с Костей (композитор и продюсер Константин Корсаков – прим. НСН) создали трек "Unconfined", он предложил заявиться на "Грэмми". Когда пришло подтверждение, что мы участвуем, конечно, это было круто. Если посмотреть списки, с кем мы рядом находимся в номинации, то можно увидеть британскую рок-группу "The Rolling Stones", американскую певицу Леди Гагу и других», - рассказал Ярушин в беседе с НСН.
В свою очередь Øneheart в разговоре с НСН тоже поделился своими эмоциями от попадания в лонг-лист «Грэмми-2025».
«В июле мы закончили работу над альбомом, в августе выпустили его, и Константин (Константин Корсаков – прим. НСН) предложил отправить наш труд на голосование на номинацию "Грэмми". Без моих двух соавторов ничего бы не получилось. Эмоции зашкаливают, конечно, я ведь раньше и мечтать не мог о таком», - сказал юный музыкант.
Ранее член жюри премии «Грэмми», гитарист-виртуоз россиянин Роман Мирошниченко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что премия «Грэмми» довольно предсказуема, однако независимые артисты, не связанные ни с каким лейблом, все равно имеют шансы на победу.
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