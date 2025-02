Beyoncе, Charli XCX или Свифт: Кто заберет «Грэмми-2025»

Ведущей церемонии вручения «Грэмми» в этом году станет популярная американская певица Тейлор Свифт. Сама девушка в 2024 году получила 14-ю по счету статуэтку в категории «Альбом года», установив рекорд по числу наград в этой номинации за всю историю премии. Она также возглавила список самых успешных артистов XXI века.

НОМИНАНТЫ НА «ГРЭММИ-2025»

В этом году в число музыкантов с наибольшим количеством номинаций на «Грэмми» вошла певица Beyoncе, которая претендует на приз в 11 категориях. При этом ее выступление на церемонии пока остается под вопросом. В список также попали Charli XCX и Post Malone — претендуют на победу в восьми категориях, Билли Айлиш и Кендрик Ламар — в семи, Сабрина Карпентер, Чаппелл Рон и Тейлор Свифт — в шести.

На «Песню года» в рамках «Грэмми» в 2025 году претендуют композиции «Texas Hold 'Em» (Beyoncе), «Birds of a Faether» (Билли Айлиш), «Good Luck, Babe!» (Чаппелл Ронн), «Not Like Us» (Кендрик Ламар), «Die with a Smile» (Леди Гага и Бруно Марс), «Please Please Please» (Сабрина Карпентер) и другие.