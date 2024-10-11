«Лотерея и обстоятельства»: На популярные номинации «Грэмми» претендуют 800 человек

Премию «Грэмми» ежегодно вручает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи. Награда присуждается по результатам голосования активных членов академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие профессионалы из мира звукозаписи. Мирошниченко отметил, что номинантов в категории поп спрогнозировать несложно.



«Число претендентов на «Грэмми» зависит от популярности категории. Например, в таких поп-нишах, как «Альбом года», «Песня года» и так далее 700-800 соискателей. В менее популярных категориях в разы меньше претендентов. Шансы победы в «Грэмми» оценивать всегда непросто, потому что там есть определенная специфика, в частности, борьба мейджор-лейблов и политизация самой премии. Где-то можно предсказать, кто станет номинантом, например, в поп-индустрии обычно примерно понятно. У меня, к слову, в этом плане всегда корреляция высокая. Например, в прошлом году я голосовал и из 15 категорий предсказал порядка 70-80%. В новых категориях, Global Music или джазовых, все бывает достаточно непредсказуемым. Бывает, что совершенно независимые артисты, которые не связаны с лейблами и прочим, получают номинации или входят в пятерку- шестерку. Здесь, скорее отчасти лотерея, отчасти стечение обстоятельств. Кроме того, не мало важно, насколько ты известен среди голосующих членов академии. Бывает, что и явные фавориты, например, в джазе не проходят», - сказал собеседник НСН.

Ранее российский эмбиент-музыкант Øneheart (Дмитрий Волынкин) из Тамбовской области рассказал «Радиоточке НСН», как создавался альбом, который стал претендентом на премию «Грэмми».

