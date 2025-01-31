Ведущей 67-й церемонии вручения «Грэмми» выбрана Тейлор Свифт

Она сама в прошлом году получила 14 по счету статуэтку в категории «Альбом года». Свифт, тем самым, установила рекорд по числу наград в этой номинации за всю историю премии.

Ранее Тейлор Свифт возглавила список самых успешных артистов XXI века, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

