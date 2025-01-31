Ведущей 67-й церемонии вручения «Грэмми» выбрана Тейлор Свифт
31 января 202511:04
Американская певица Тейлор Свифт в воскресенье, 2 февраля, предстанет в качестве ведущей 67-й церемонии вручения премий «Грэмми», сообщили представители Ассоциации звукозаписывающих компаний.
Она сама в прошлом году получила 14 по счету статуэтку в категории «Альбом года». Свифт, тем самым, установила рекорд по числу наград в этой номинации за всю историю премии.
Ранее Тейлор Свифт возглавила список самых успешных артистов XXI века, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru