Ежегодное вручение премии «Грэмми» все же решили проводить 2 февраля

Главной целью 67-ой церемонии станет сбор средств на помощь пострадавшим. Организаторы премии также хотят отдать дань уважения всем, кто помогал в борьбе со стихией. Генеральный директор Академии звукозаписи Харви Мейсон-младший отметил, что решение было принято после консультаций с местными властями.



Тем не менее масштаб мероприятия будет уменьшен. Такие гиганты индустрии, как Universal Music Group, Billboard и Warner Music, отменили вечеринки, чтобы сосредоточиться на помощи жертвам. Академия и ее благотворительное подразделение MusiCares уже собрали два миллиона долларов для пострадавших работников музыкальной индустрии.



Кто будет выступать на мероприятии, пока неизвестно. Бейонсе возглавляет список претендентов с 11 номинациями в разных сферах, но её участие в шоу остаётся под вопросом.

Ранее член жюри «Grammy», гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко в беседе с НСН рассказал о своих музыкальных фаворитах среди претендентов на премию.

