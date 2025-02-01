«ИСТЕРИКА ГЛОБАЛИСТОВ» И «БЕЗУМИЕ» ОТ «ПРОНИКНОВЕНИЯ»

Накануне депутат Европарламента (ЕП) Петр Быстров назвал повышенное внимание к российскому хиту школьниц-блогеров «Сигма бой» и попытки запретить песню в Европе «истерикой глобалистов». По его словам, также на Западе пытаются замолчать существующие связи между народами России и Украины, скрывая тот факт, что более 20% украинцев говорят по-русски.

«Молодежь массово делится хорошей поп-песней «Сигма Бой» в социальных сетях, а глобалисты устраивают вокруг нее истерику», - сказал он в интервью «Известиям».