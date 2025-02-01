«Истерика глобалистов»: В Европарламенте поддержали трек «Сигма бой»
При этом некоторые критики уверены, что разговоры о запрете «Сигма бой» в Европе только подогреют интерес к этому треку.
Пока одни депутаты на Западе предлагают запретить российский хит «Сигма бой», другие не видят ничего «опасного» в этом треке. Сам автор песни Михаил Чертищев говорил, что его композиция не содержит никаких политических посылов.
«ИСТЕРИКА ГЛОБАЛИСТОВ» И «БЕЗУМИЕ» ОТ «ПРОНИКНОВЕНИЯ»
Накануне депутат Европарламента (ЕП) Петр Быстров назвал повышенное внимание к российскому хиту школьниц-блогеров «Сигма бой» и попытки запретить песню в Европе «истерикой глобалистов». По его словам, также на Западе пытаются замолчать существующие связи между народами России и Украины, скрывая тот факт, что более 20% украинцев говорят по-русски.
«Молодежь массово делится хорошей поп-песней «Сигма Бой» в социальных сетях, а глобалисты устраивают вокруг нее истерику», - сказал он в интервью «Известиям».
До этого немецкий политик, представитель социально-либеральной партии «Volt» Нела Риль назвала песню «Сигма бой» вирусным русским тропом, который передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир. Депутат призвала «пресечь в Евросоюзе тонкие проникновения и фальсификацию», добавив, что Россия пытается проникнуть в европейскую культуру через песни. Во время выступления в ходе заседания Европарламента в Страсбурге, которое прошло еще в декабре 2024 года, депутат подчеркнула, что на Западе российский музыкальный хит наиболее популярен среди молодежи и является лишь одним из примеров того, как РФ «проникает в современный дискурс через соцсети».
В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запрет «Сигма бой» на Западе является «полнейшим безумием».
«Это уже клиническая русофобия. Есть просто русофобия, а у нее есть еще стадии. Это клиника», - заявила она в ходе брифинга.
Сам автор хита «Сигма Бой», а по совместительству и отец одной из исполнительниц песни Светланы Чертищевой композитор Михаил Чертищев заявил, что песня не содержит никаких политических посылов.
«Мы не задумывали каких-то политических посылов, каких-то патриархальных, матриархальных мыслей в эту песню. Мы просто хотели сделать классную, вирусную, подростковую песню про взаимоотношения между парнями и девчонками. Очень удивительно, что они повернули это в такую сторону. Очень забавно наблюдать за этим», - добавил он в беседе с изданием «Коммерсантъ».
В свою очередь экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков в беседе с НСН «защитил от политиков» российскую песню «Сигма Бой».
«Какая может быть отмена культуры? Видно, что песня получилась яркая и забавная, это танцевальный "хиток", кто будет отменять такое? Сейчас хорошее время, когда робот считает, сколько человек послушало вашу песню. Им все равно, из какой страны ваша песня, пока какой-нибудь человек не поставит галочку "запретить к прослушиванию" в такой-то стране. Есть и наши политики, которые недовольны короткими юбками и "неподобающими одеждами", в которых танцуют дети. Оставьте в покое поп-музыку, она ничего плохого не несет», - сказал он.
ЗАПРЕТ ВЫЗЫВАЕТ ИНТЕРЕС
На фоне предложений Европарламента о запрете «Сигма бой» на Западе автор хита Михаил Чертищев в интервью НСН отметил, что творческий проект, созданный с любовью, будет удостоен внимания вне зависимости от языка, на котором звучит.
«Я бы не стал называть депутатов Европарламента хейтерами, все-таки официальные лица. Конечно, меня несколько обескуражила новость из Германии. Не стоит забывать, что любой запрет вызывает дополнительный интерес. Популярность трека означает, что любой талантливый, творческий продукт, сделанный с любовью, на каком бы он языке ни звучал, будет удостоен внимания. Когда трек был готов, у нас было ощущение, что получился бэнгер, но я не ожидал, что в современных реалиях он станет известен на весь мир», - добавил композитор.
Со своей стороны, журналист и музыкальный критик Денис Ступников в разговоре с НСН подчеркнул, что западная борьба с русской культурой только помогает продвигать плоды творчества отечественных авторов.
«Что касается шумихи вокруг хита, нам это все играет на руку. Не секрет, что любое высказывание людей такого ранга в культуре автоматически привлекает людей. Если кто-то не слышал еще трек, после этого обязательно послушают. К подобным обвинениям надо относиться с изрядной долей юмора. Одни видят в песне пропаганду ценностей. У нас, наоборот, в стране говорят, что это слишком развязная история. Тут надо понимать, что песню написал профессиональный хитмейкер, который эту провокационность закладывал специально. У него все получилось в этом смысле», - объяснил он.
«Сигма Бой» — музыкальный хит школьниц-блогеров 11-летней Betsy (Светланы Чертищевой) и 12-летней Анны-Марии Янковской из России. Трек стал известным во всем мире благодаря вирусной популярности в TikTok. 15 января песня попала в ТОП-10 чарта «Billboard» в категории «Hot Dance/Pop Songs», заняв седьмую строчку.
Ранее Денис Ступников в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что исполнительниц хита «Сигма Бой» можно сравнить с группой «Тату», только вместо порока у них невинность.
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