Будет «по-музыкантски»: Певец IVAN анонсировал дуэт со Стасом Ярушиным
Если все будет по плану, то совместный трек появится на свет уже в мае, рассказал спецкору НСН певец IVAN.
Певец IVAN (Александр Иванов) рассказал спецкору НСН, что готовит совместный трек с актером и певцом Стасом Ярушиным о дружбе, а также поделился, что у них схожи музыкальные вкусы, поэтому работать вместе им было легко.
«У меня уже практически готовы две песни, одна уже точно готова, вторая, можно считать, тоже. Также в этом году готовим дуэт со Стасом Ярушиным. Вот сегодня только встречались. Мы долго выбирали тему песни, которую мы бы могли спеть вдвоем, и это будет про дружбу. Песня будет легкая, со смыслом. Это точно не попса в нашем привычном представлении. Там будут живые барабанчики, гитара, бас. Сегодня я уже накидал какую-то аранжировку. Будет «по-музыкантски», скажем так. Я думаю, что где-нибудь в мае мы сможем ее «запремьерить». Что касается Стаса, то он супер коммуникабельный. Мы с ним легко находим общий язык. Тем более, что нам нравится схожая музыка. Он фанат Джона Майера, и я вместе с ним. Поэтому это сближает», - рассказал он.
Ранее журналистка и телеведущая Яна Чурикова на концерте «Рождество с Григорием Лепсом» рассказала спецкору НСН, что по дуэтам народного артиста России Григория Лепса всегда можно судить, какой артист сейчас находится в топе, так как у него есть чувство вкуса.
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