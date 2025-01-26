«Остановить проникновение»: В ЕС предложили запретить трек «Сигма бой»

По словам немецкого политика Нелы Риль, российский сингл является «вирусным тропом, передающим патриархальные и пророссийские взгляды на мир». 

Накануне в Европарламенте обсудили «опасность» песни российских школьниц-блогеров «Sigma Boy» («Сигма Бой»). Репортаж об этом появился в эфире телеканала «Россия 24».

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«ОПАСНАЯ» ПЕСНЯ

В частности, немецкий политик, представитель социально-либеральной партии «Volt» Нела Риль назвала композицию вирусным русским тропом, который передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир. Депутат призвала решительно пресечь в Евросоюзе тонкие проникновения и фальсификацию. Она также заявила, что Россия проникает в европейскую культуру через песни.

Заседание евродепутатов в Страсбурге состоялось еще 17 декабря 2024 года, но политик решила выложить в соцсети часть своей речи 25 января 2025 года. Видео с выступлением Риль было снято в момент, когда на заседании Европарламента обсуждали «дезинформацию и историческую фальсификацию со стороны РФ для оправдания агрессии против Украины».

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В своем выступлении немецкий политик подчеркнула, что российский трек «Сигма бой» на Западе наиболее популярен среди молодежи и является лишь одним из примеров того, как РФ «проникает в современный дискурс через соцсети». По словам Риль, в России поняли, как внедрять идеи в общество, и уже якобы нацелились на молодых граждан Украины. Она рассказала, что украинский министр культуры говорил ей, что РФ нацелена не только на книги и музеи, но и на современный украинский язык, музыку и лидеров мнений.

«Сигма Бой» — это новая популярная песня российских школьниц-блогеров 11-летней Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летней Анны-Марии Янковской. Трек стал известным во всем мире благодаря вирусной популярности в TikTok. По данным СМИ, отцом Betsy является музыкальный продюсер и композитор Михаил Чертищев. Он написал музыку и песни к мультфильмам «Барбоскины», «Лунтик» и «Три богатыря».

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ФЕНОМЕН УСПЕХА

15 января 2025 года песня «Sigma Boy» («Сигма бой») попала в ТОП-10 чарта Billboard в категории «Hot Dance/Pop Songs». Трек занял седьмую строчку. Песня российских блогеров оказалась в списке вместе с композициями «It's Ok I'm Ok» Tate McRae, «Apple» и «360» Charli XCX.

Школьницы выпустили сингл еще в октябре 2024 года. Песня стала вирусной и быстро завоевала популярность, набрав за три месяца свыше 51 млн просмотров на YouTube. В Сети появлялось множество видео, на которых иностранные подростки ходят по улицам с колонками, а из аппаратуры звучит песня на русском языке «Сигма Бой». Журналист и музыкальный критик Денис Ступников в интервью НСН объяснил феномен успеха вирусного трека российских блогеров в мире.

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«У этого успеха несколько составляющих. Как я понимаю, девочки попытались повторить успех группы "Тату", только в сильно помолодевшем и "очищенном" виде. Вместо педалирования порока мы видим подчеркнутую невинность и наивность. При этом в песне заложена еще и некая провокация. Героиня этой песни — маленькая девочка, но она уже знает себе цену. Во-первых, она выбирает самого крутого мальчика, а во-вторых, она вертит перед ним хвостом, но не поддается на его чары и дает ему понять, что сначала она его изрядно помучает, выжмет из него соки, а потом вроде как покорится ему. Эта недетская амбициозность в сочетании с детским обликом исполнительниц, наверное, сыграла свою роль в привлечении интереса к этой песне», - рассказал он.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2024 году самым популярным артистом в стримингах стал рэпер Macan, а группа «Комната культуры» совершила рок-прорыв.

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ФОТО: скриншот из видео
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