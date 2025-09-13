Завершилось расследование дела экс-чиновника Тимура Иванова
Бывшего заместителя министра обороны России обвиняют в получении взятки в более 1 млрд рублей, в отмывании денег и в незаконном хранении и изготовлении оружия.
КОНЕЦ РАССЛЕДОВАНИЯ
Накануне завершилось расследование дела экс-чиновника Министерства обороны России Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки на 1,3 млрд рублей. Отмечается, что всего в деле бывшего замминистра МО около 300 томов.
Адвокат Денис Балуев рассказал «РЕН ТВ», что сторона экс-чиновника начнет ознакомление с материалами дела уже с 15 сентября. При этом защита подчеркнула, что сам Иванов не признал вину по новым обвинениям.
В деле фигурируют Тимур Иванов и еще два человека. Экс-чиновнику вменяются три эпизода: получения взяток в особо крупном размере, отмывание денег в особо крупном размере, незаконное хранение и изготовление оружия. ТАСС писало, что появление нового обвинения в незаконном обороте оружия связано с тем, что бывший замглавы МО, как установила экспертиза, самостоятельно переделывал стволы.
В Пресненском суде Москвы заявили, что 23 сентября начнется процесс о конфискации в доход государства имущества Иванова на сумму свыше 1 млрд рублей.
ИМУЩЕСТВО ИВАНОВА
Тимур Иванов известен своей любовью к роскошной жизни. В ходе следствия выяснилось, что у бывшего замминистра и членов его семьи было несколько объектов элитной недвижимости, а также целый парк люксовых автомобилей.
Недавно стало известно, что у экс-чиновника нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один», передает ТАСС. Сообщалось, что всего у него изъяли коллекцию из более чем 40 часов и 170 дорогостоящих ювелирных золотых и серебряных изделий, большинство из которых с бриллиантами. Среди украшений — свыше 50 колец и 40 серег, несколько десятков колье, запонок и браслеты.
Издание также сообщало, что у Иванова нашли часы в количестве 44 штук в основном премиальных брендов, в числе которых «Patek Philippe», «Breguet», «Сartier», «Tank Francaise», «Marine», «Hublot», «Vintage», «Breitling». Из российских брендов — «Полет» коллекции «Полет-стиль». Отмечается, что у фигуранта дела в основном были наручные часы, но еще встречались настольные и карманные.
По данным РБК, в ходе прокурорской проверки было установлено, что официальный доход Иванова в 2016-2024 годах составил 136 млн 894 тысячи рублей, а стоимость имущества — 1 млрд 239 млн рублей.
К тому же дома у бывшего чиновника нашли переделанный автоматический пистолет Стечкина, дуэльный пистолет, револьвер, два переделанных самозарядных карабина и другое оружие — всего 26 единиц, среди которых имеются кортики, шпаги, мечи и пистолеты.
ДЕЛО ТИМУРА ИВАНОВА
Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года по обвинению в получении взятки в размере свыше 1 млрд рублей. По версии следствия, он вступал в преступный сговор с главами подрядных организаций, работавших на объектах Минобороны, и заключал с ними контракты в обмен на личное вознаграждение.
15 июля адвокаты экс-чиновника обжаловали приговор Иванову по делу о хищении средств у банка «Интеркоммерц» и растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. 23 июня 2025 года сообщалось, что гособвинение запросило для экс-замглавы Минобороны РФ 14 с половиной лет лишения свободы.
Кроме того, суд просили конфисковать имущество Иванова в пользу государства. Речь идет о 24 земельных участках, 13 мотоциклах, 23 автомобилях, десятках пар часов, драгоценностях, картинах и антиквариате.
В исковом заявлении ведомства говорится, что кроме Иванова, ответчиками выступают его отец Вадим Иванов, бывшая супруга Светлана Захарова и гражданская жена Мария Китаева, компании «Дворянское гнездо», «Гермес-Техно», «Волжский берег», «Агрокомплекс Русское Село» и «Гринэнерджи».
1 июля 2025 года Мосгорсуд назначил бывшему заместителю министра обороны РФ наказание в виде 13 лет колонии. Иванову также выписали штраф в размере 100 млн рублей и лишили госнаград.
Сам экс-чиновник с улыбкой слушал приговор суда, напоминает RT. Известно, что он был в хорошем настроении, пока суд зачитывал решение. СМИ писали, что выражение его лица не изменилось даже после того, как стало известно о сроке наказания.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Тимуру Иванову ужесточили обвинение по второму делу.
