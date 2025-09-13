Завершилось расследование дела экс-чиновника Тимура Иванова

Адвокат Денис Балуев рассказал «РЕН ТВ», что сторона экс-чиновника начнет ознакомление с материалами дела уже с 15 сентября. При этом защита подчеркнула, что сам Иванов не признал вину по новым обвинениям.

В деле фигурируют Тимур Иванов и еще два человека. Экс-чиновнику вменяются три эпизода: получения взяток в особо крупном размере, отмывание денег в особо крупном размере, незаконное хранение и изготовление оружия. ТАСС писало, что появление нового обвинения в незаконном обороте оружия связано с тем, что бывший замглавы МО, как установила экспертиза, самостоятельно переделывал стволы.

В Пресненском суде Москвы заявили, что 23 сентября начнется процесс о конфискации в доход государства имущества Иванова на сумму свыше 1 млрд рублей.