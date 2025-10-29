Журналистам, бухгалтерам и юристам предсказали перемены из-за нейросетей
Развитие технологий позволяет отдать ряд профессиональных процессов в руки искусственного интеллекта, но говорить о вытеснении кадров еще рано, заявил НСН Роман Ерхов.
Рутинные операции уже выполняются нейросетями, но за ними нужен контроль и перепроверка, поэтому работа журналистов, юристов и бухгалтеров не исчезнет. Однако им необходимо освоить новые навыки, рассказал НСН управляющий партнер HR агентства «ТуБи» Роман Ерхов.
В России разработали искусственный интеллект, который за один час может выполнять работу, равную месячной норме 10 сотрудников бухгалтерии. ИИ-агент со скоростью 900 страниц в минуту вводит первичные документы для учета НДС, а также данные налогов по упрощенной системе налогооблажения и бухгалтерского учета. Он распознает различные виды бумаг, в том числе акты и накладные. Об этом сообщили в компании Smart Engines. Ерхов отметил, что подобные решения уже существуют в мире большого бизнеса.
«Эта разработка является показателем зрелости технологий, которые уже переходят из лабораторий в корпоративную практику. Сегодня крупные компании в финансовом, телекоммуникационном и государственном секторах активно внедряют ИИ-решения для обработки документов и бухгалтерских операций. “Сбер”, ВТБ, “Ростелеком” и МТС уже используют собственные системы автоматизации, сверки счетов и налоговой отчётности. Однако в целом рынок всё ещё находится в стадии интеграции: многие проекты проходят пилотные этапы, а в ряде организаций ИИ-агенты работают в связке с живыми специалистами, а не вместо них. Если раньше “искусственные коллеги” появлялись исключительно в IT-подразделениях, то теперь их можно встретить и в бухгалтерии, отделах закупок, HR и службах документооборота», — указал он.
Ершов добавил, что развитие технологий не оставит без работы людей.
«В перспективе ближайших пяти-десяти лет под наибольшим давлением окажутся профессии, где преобладает алгоритмическая, повторяющаяся деятельность. Тем не менее, говорить о массовом исчезновении профессий преждевременно. Российская практика показывает: там, где появляется ИИ, возникает новая зона ответственности человека в виде контроля качества, работы с нестандартными ситуациями, обучения моделей и интерпретация данных. Бухгалтер становится аналитиком, HR — партнёром по развитию команды, юрист — архитектором договорных схем, а журналист — аналитиком и куратором смыслов. Фактически мы наблюдаем не вытеснение, а перераспределение труда. В выигрыше окажутся профессионалы, кто сумеет объединить цифровую грамотность с пониманием человеческих факторов, эмпатией, стратегическим мышлением и социальным чутьём. Они становятся новой валютой рынка труда», — отметил он.
Ранее основатель ассоциации предпринимателей, IT-эксперт Константин Рачилов в пресс-центре НСН объяснил, сколько предприятий в России применяют в работе нейросети.
