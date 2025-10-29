Рутинные операции уже выполняются нейросетями, но за ними нужен контроль и перепроверка, поэтому работа журналистов, юристов и бухгалтеров не исчезнет. Однако им необходимо освоить новые навыки, рассказал НСН управляющий партнер HR агентства «ТуБи» Роман Ерхов.



В России разработали искусственный интеллект, который за один час может выполнять работу, равную месячной норме 10 сотрудников бухгалтерии. ИИ-агент со скоростью 900 страниц в минуту вводит первичные документы для учета НДС, а также данные налогов по упрощенной системе налогооблажения и бухгалтерского учета. Он распознает различные виды бумаг, в том числе акты и накладные. Об этом сообщили в компании Smart Engines. Ерхов отметил, что подобные решения уже существуют в мире большого бизнеса.