Сирия заявила о готовности к восстановлению отношений с Россией

Министр информации Сирии Хамза аль-Мостафа заявил, что Дамаск открыт для восстановления отношений с различными государствами, включая Россию, если это отвечает национальным интересам страны. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости на полях 21-й сессии Арабского медиафорума в Бейруте.

По словам министра, сирийская политика основана на принципах преемственности и стремлении к равноправному сотрудничеству.

СМИ: Сирия хочет вернуть южные районы страны под российский контроль

Аль-Мостафа отметил, что новая дипломатическая стратегия Сирии предполагает выстраивание сбалансированных отношений с множеством партнеров, в числе которых Россия занимает важное место как активная международная сила.

Министр добавил, что Дамаск намерен переосмыслить внешнюю политику таким образом, чтобы все взаимодействие строилось на основе национальных интересов и способствовало укреплению позиций страны на международной арене, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияСирия

Горячие новости

Все новости

партнеры