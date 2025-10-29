Сирия заявила о готовности к восстановлению отношений с Россией
Министр информации Сирии Хамза аль-Мостафа заявил, что Дамаск открыт для восстановления отношений с различными государствами, включая Россию, если это отвечает национальным интересам страны. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости на полях 21-й сессии Арабского медиафорума в Бейруте.
По словам министра, сирийская политика основана на принципах преемственности и стремлении к равноправному сотрудничеству.
Аль-Мостафа отметил, что новая дипломатическая стратегия Сирии предполагает выстраивание сбалансированных отношений с множеством партнеров, в числе которых Россия занимает важное место как активная международная сила.
Министр добавил, что Дамаск намерен переосмыслить внешнюю политику таким образом, чтобы все взаимодействие строилось на основе национальных интересов и способствовало укреплению позиций страны на международной арене, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автоэксперт раскрыл правила и развеял мифы о езде в дождь
- Дагестанский военнослужащий Хантемир Султанов удостоен звания Героя России
- Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над Белгородской областью и Крымом
- Пенсионерам посоветовали играть в игры полчаса в день
- Сирия заявила о готовности к восстановлению отношений с Россией
- Правило «золотого часа»: Врач назвал главные симптомы инсульта
- Дуров представил децентрализованную сеть Cocoon для ИИ и блокчейна
- Суд проведет заседание по делу Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса
- Снижение нормы потребления электричества назвали асоциальной
- ВСУ атаковали автомобиль главы Белгородского района
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru