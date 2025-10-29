Сирия заявила о готовности к восстановлению отношений с Россией

Министр информации Сирии Хамза аль-Мостафа заявил, что Дамаск открыт для восстановления отношений с различными государствами, включая Россию, если это отвечает национальным интересам страны. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости на полях 21-й сессии Арабского медиафорума в Бейруте.

По словам министра, сирийская политика основана на принципах преемственности и стремлении к равноправному сотрудничеству.