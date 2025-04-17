ЗУБ ЗА «ЗУБЫ»

Ему, а также его бывшему заместителю Алексею Дедову предъявили обвинения в мошенничестве при строительстве оборонных сооружений на границе с Украиной, пишут СМИ.

В МВД сообщили, что Смирнов, Дедов и руководство «Корпорации развития Курской области» (КРКО), которая выступала генподрядчиком при строительстве оборонительных сооружений, «руководили организованной группой», которая занималась хищением бюджетных средств.

По неофициальной информации, претензии возникли из-за «зубов дракона» - защитных сооружений на границе с Украиной. РБК пишет, что следователи выявили множество нарушений при строительстве объекта.

По данным Mash, Смирнова задержали, так как против него дал показания арестованный гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин.

До этого сообщалось, что с Лукина требуют взыскать более трех миллиардов рублей, так как именно эта сумма была присвоена им при строительстве «зубов дракона». РБК со ссылкой на источник утверждает, что сейчас речь идет в целом о хищениях на 4,5 миллиарда рублей, из-за чего, вероятно, и задержали Смирнова.

ДОБРОВОЛЬНАЯ ОТСТАВКА

Алексей Смирнов занял пост главы Курской области в мае 2024 года, сменив на этой должности Романа Старовойта, который перешел на работу в федеральное правительство и возглавил Министерство транспорта. До этого назначения Смирнов входил в региональное руководство в качестве первого заместителя губернатора и председателя правительства области.

В декабре 2024 года Смирнов сам подал в отставку с поста главы региона.

Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы региона. На встрече с Хинштейном президент отметил, что политик два года был советником директора Росгвардии (2016–2018), а в регионе сегодня «востребовано кризисное управление».

Уже тогда СМИ писали, что отставка Смирнова не была случайной.

По информации Mash, следствие выяснило, что экс-губернатор и его заместитель получали по 10% от каждого контракта «Корпорации развития Курской области». При этом сумма каждого контракта превышала 15 миллиардов рублей. Сейчас устанавливаются все детали «сделок».

С 2022 по 2023 год из федерального бюджета правительству Курской области было выделено 19,4 млрд рублей на защитные сооружения, включая «зубы дракона».