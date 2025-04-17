Миллиарды из обороны: Экс-губернатора Курской области обвинили в хищениях
Экс-губернатор Алексей Смирнов обвиняется в хищении выделенного на оборону 1 млрд рублей. По данным СМИ, эта сумма может увеличиться. Речь идет о средствах, выделенных на строительство «зубов дракона».
16 апреля Мещанский районный суд Москвы арестовал экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (более миллиарда рублей).
Согласно постановлению, Смирнов проведет два месяца в следственном изоляторе. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было подано следствием.
Оперативные мероприятия в отношении экс-главы Курской области Алексея Смирнова шли на протяжении нескольких месяцев. Вина бывшего губернатора практически доказана, пишет ТАСС.
ЗУБ ЗА «ЗУБЫ»
Ему, а также его бывшему заместителю Алексею Дедову предъявили обвинения в мошенничестве при строительстве оборонных сооружений на границе с Украиной, пишут СМИ.
В МВД сообщили, что Смирнов, Дедов и руководство «Корпорации развития Курской области» (КРКО), которая выступала генподрядчиком при строительстве оборонительных сооружений, «руководили организованной группой», которая занималась хищением бюджетных средств.
По неофициальной информации, претензии возникли из-за «зубов дракона» - защитных сооружений на границе с Украиной. РБК пишет, что следователи выявили множество нарушений при строительстве объекта.
По данным Mash, Смирнова задержали, так как против него дал показания арестованный гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин.
До этого сообщалось, что с Лукина требуют взыскать более трех миллиардов рублей, так как именно эта сумма была присвоена им при строительстве «зубов дракона». РБК со ссылкой на источник утверждает, что сейчас речь идет в целом о хищениях на 4,5 миллиарда рублей, из-за чего, вероятно, и задержали Смирнова.
ДОБРОВОЛЬНАЯ ОТСТАВКА
Алексей Смирнов занял пост главы Курской области в мае 2024 года, сменив на этой должности Романа Старовойта, который перешел на работу в федеральное правительство и возглавил Министерство транспорта. До этого назначения Смирнов входил в региональное руководство в качестве первого заместителя губернатора и председателя правительства области.
В декабре 2024 года Смирнов сам подал в отставку с поста главы региона.
Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы региона. На встрече с Хинштейном президент отметил, что политик два года был советником директора Росгвардии (2016–2018), а в регионе сегодня «востребовано кризисное управление».
Уже тогда СМИ писали, что отставка Смирнова не была случайной.
По информации Mash, следствие выяснило, что экс-губернатор и его заместитель получали по 10% от каждого контракта «Корпорации развития Курской области». При этом сумма каждого контракта превышала 15 миллиардов рублей. Сейчас устанавливаются все детали «сделок».
С 2022 по 2023 год из федерального бюджета правительству Курской области было выделено 19,4 млрд рублей на защитные сооружения, включая «зубы дракона».
ЗАДЕРЖАНИЯ В ОБОРОНЕ
Это не первый случай выявления «оборонных» хищений. Одним из самых резонансных стало дело Ивана Попова. Экс-командующий й 58-й гвардейской армией обвиняется в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. По данным правоохранителей, фигурант причастен к хищению металлических конструкций на сумму свыше 114 млн рублей.
Как утверждает следствие, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката. Их выделили для обустройства оборонительных сооружений в Запорожской области. Сам военнослужащий обвинения отрицает.
9 апреля СМИ писали, что Попова отправят на военную операцию на Украине как командира одного из отрядов «Шторм Z». Гособвинение просит военный суд в Тамбове приговорить Попова к шести годам колонии, а также лишить воинского звания.
До этого также задержали начальника департамента по обеспечению гособоронзаказа полковника Владимира Вертелецкого по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении ущербу государству на сумму свыше 70 млн рублей.
Позже арестовали начальника Главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. У него провели обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях.
В апреле прошло года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере был арестован замминистра обороны Тимур Иванов, а позже и руководитель главного управления кадров военного ведомства Юрий Кузнецов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве расцвели первые магнолии
- Летний корпоратив в загородном доме в России оценили в 62 тысяч рублей
- СМИ: Трамп может снять антироссийские санкции для достижения мира на Украине
- В Уфе загорелся цех по производству лодок
- СМИ: Кандидат в депутаты Ульяновской области найден мертвым в Москве
- В МВД предупредили о возможности взлома «Госуслуг» через демонстрацию экрана
- Квартет Игоря Бутмана выступит в Риме, Женеве и Париже в июне 2025 года
- В Колумбии объявили режим ЧС из-за желтой лихорадки
- В Пуэрто-Рико 1,4 млн человек остались без электричества
- Фронтмен Coldplay на концерте в Сеуле исполнил песню для фаната из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru