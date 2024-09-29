Cadillac, оружие и «незаконные» деньги: В деле Тимура Иванова обнаружили интересные «находки»

До этого РИА Новости уже выяснило, что в 2019 году у Иванова было 12 автомобилей, в том числе Chevrolet Suburban, ЗиС-110. По данным интернет-ресурса «Авто.ру», его стоимость составляет от 11 млн до 18 млн рублей. К тому же супруга экс-чиновника владела Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и двумя мотоциклами. СМИ также сообщали, что номера для люксовых автомобилей Иванов приобрел за несколько миллионов рублей.

Известно, что во владении бывшего чиновника и членов его семьи было несколько объектов люксовой недвижимости и больших земельных участков.

ДРУГИЕ НАХОДКИ

Накануне также стало известно, что в доме Тимура Иванова и других фигурантов уголовного дела было обнаружено огнестрельное оружие.