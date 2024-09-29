Cadillac, оружие и «незаконные» деньги: В деле Тимура Иванова обнаружили интересные «находки»
При этом ранее СМИ сообщали, что во владении экс-чиновника и его семьи уже было несколько люксовых автомобилей с номерами за миллионы рублей.
CADILLAC И РЕТРО АВТО
В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, появились новые автомобили. По сообщениям РИА Новости, речь идет о люксовой машине Cadillac Escalade 2021 года и раритетном авто 1967 года выпуска. Данные регистрационных документов подтвердили и судебные материалы.
До этого РИА Новости уже выяснило, что в 2019 году у Иванова было 12 автомобилей, в том числе Chevrolet Suburban, ЗиС-110. По данным интернет-ресурса «Авто.ру», его стоимость составляет от 11 млн до 18 млн рублей. К тому же супруга экс-чиновника владела Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и двумя мотоциклами. СМИ также сообщали, что номера для люксовых автомобилей Иванов приобрел за несколько миллионов рублей.
Известно, что во владении бывшего чиновника и членов его семьи было несколько объектов люксовой недвижимости и больших земельных участков.
ДРУГИЕ НАХОДКИ
Накануне также стало известно, что в доме Тимура Иванова и других фигурантов уголовного дела было обнаружено огнестрельное оружие.
«В ходе обысков по адресам фактического проживания Тимура Иванова и других фигурантов уголовного дела правоохранителями было изъято огнестрельное оружие, которое направили на баллистическую экспертизу», - передает RT.
РИА Новости также сообщало, что следствие считает крупную сумму денег, найденную при обысках по делу Иванова, незаконной. Согласно судебным документам, она не соответствовала официальному доходу фигуранта дела.
В начале августа суд арестовал четыре банковских счета с деньгами Иванова. Это были различные счета в одном из кредитных учреждений. Арест был признан законным. По информации защиты экс-чиновника, по делу арестовано имущество широкого круга лиц, в том числе родителей обвиняемого. Счета и активы других фигурантов дела тоже арестовали.
Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года. По информации СМИ, средства, полученные бывшим чиновником в качестве взятки, были предназначены для оказания помощи юридическим лицам и их представителям, на которых Иванов, исходя из его должностного положения, предположительно, мог оказывать влияние. 24 апреля его сняли с должности замминистра обороны России. Он занимал ее с 2016 года и контролировал работу военно-строительного комплекса. 20 июня 2024 года стало известно об увольнении Иванова из ведомства.
По версии следствия, размер взятки экс-чиновника составляет более 1 млрд рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. При этом сам Иванов вину не признает.
До этого стало известно, что органы предварительного следствия могут добавить обвинение в организации и участии в организованном преступном сообществе (ОПС) в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны Иванова и других фигурантов, передает RT.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ущерб по делу Тимура Иванова составил более 2,18 млрд рублей.
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