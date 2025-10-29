Дагестанский военнослужащий Хантемир Султанов удостоен звания Героя России

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что командир штурмового отряда морской пехоты Хантемир Султанов получил звание Героя России за проявленный героизм и успешное руководство подразделением в зоне специальной военной операции.

По словам Меликова, отряд под командованием Султанова внёс значительный вклад в освобождение десятков населенных пунктов на Южно-Донецком направлении. Военнослужащий неоднократно спасал жизни своих бойцов и эффективно выполнял боевые задачи.

Герой России Нимченко стал сенатором от Крыма в Совете Федерации

Даже после получения тяжелого ранения Султанов не покинул подчиненных и вернулся в строй.

Меликов отметил, что Султанов стал 16-м уроженцем Дагестана, удостоенным звания Героя России с начала СВО, и поблагодарил губернатора Камчатского края Владимира Солодова за ходатайство о награждении бойца, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВоенныеГерой России

Горячие новости

Все новости

партнеры