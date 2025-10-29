Психолог объяснила популярность «нытинга» страхом людей идти к специалистам
Психолог Наталья Наумова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что новая интернет-услуга под названием «нытинг», где человеку предлагают просто выговориться без советов и оценок, стала популярной из-за распространенного страха обращаться к профессиональным психологам.
По словам эксперта, часть работы психотерапевта действительно заключается в том, чтобы выслушать клиента и помочь ему осознать собственные чувства и ситуацию. Однако этот процесс требует усилий, и именно это, по мнению Наумовой, часто отпугивает людей. Она отметила, что в социальных сетях нередко создается искаженное представление о психотерапии — будто психолог «лезет в голову» и полностью контролирует процесс. В отличие от этого, формат «нытинга» дает клиенту иллюзию безопасности и контроля, поскольку он сам задает рамки общения.
Наумова подчеркнула, что многие пользователи подобных сервисов впоследствии все же приходят к специалистам. По ее словам, «нытинг» нередко становится промежуточным этапом на пути к настоящей терапии, когда человек после неудачного опыта общения с непрофессионалом решает «залечить раны» у квалифицированного психолога.
Психолог добавила, что для оказания реальной помощи необходимо профильное образование. Настоящая терапия, по ее словам, строится не на простом сочувственном слушании, а на бережном взаимодействии, в ходе которого специалист помогает клиенту осознать вредные модели поведения и найти более здоровые способы реагирования. Поэтому, подчеркнула Наумова, «нытинг» может дать ощущение поддержки, но не способен заменить профессиональную психологическую помощь, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Многодетные семьи Петербурга получат по 550 тысяч рублей на выплату ипотеки
- Журналистам, бухгалтерам и юристам предсказали перемены из-за нейросетей
- Психолог объяснила популярность «нытинга» страхом людей идти к специалистам
- Газманов опроверг слухи о проблемах со здоровьем
- Автоэксперт раскрыл, как избежать ДТП во время дождя
- Дагестанский военнослужащий Хантемир Султанов удостоен звания Героя России
- Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над Белгородской областью и Крымом
- Пенсионерам посоветовали играть в игры полчаса в день
- Сирия заявила о готовности к восстановлению отношений с Россией
- Правило «золотого часа»: Врач назвал главные симптомы инсульта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru