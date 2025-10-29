Психолог объяснила популярность «нытинга» страхом людей идти к специалистам

Психолог Наталья Наумова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что новая интернет-услуга под названием «нытинг», где человеку предлагают просто выговориться без советов и оценок, стала популярной из-за распространенного страха обращаться к профессиональным психологам.

По словам эксперта, часть работы психотерапевта действительно заключается в том, чтобы выслушать клиента и помочь ему осознать собственные чувства и ситуацию. Однако этот процесс требует усилий, и именно это, по мнению Наумовой, часто отпугивает людей. Она отметила, что в социальных сетях нередко создается искаженное представление о психотерапии — будто психолог «лезет в голову» и полностью контролирует процесс. В отличие от этого, формат «нытинга» дает клиенту иллюзию безопасности и контроля, поскольку он сам задает рамки общения.