Психолог объяснила популярность «нытинга» страхом людей идти к специалистам

Психолог Наталья Наумова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что новая интернет-услуга под названием «нытинг», где человеку предлагают просто выговориться без советов и оценок, стала популярной из-за распространенного страха обращаться к профессиональным психологам.

По словам эксперта, часть работы психотерапевта действительно заключается в том, чтобы выслушать клиента и помочь ему осознать собственные чувства и ситуацию. Однако этот процесс требует усилий, и именно это, по мнению Наумовой, часто отпугивает людей. Она отметила, что в социальных сетях нередко создается искаженное представление о психотерапии — будто психолог «лезет в голову» и полностью контролирует процесс. В отличие от этого, формат «нытинга» дает клиенту иллюзию безопасности и контроля, поскольку он сам задает рамки общения.

Наумова подчеркнула, что многие пользователи подобных сервисов впоследствии все же приходят к специалистам. По ее словам, «нытинг» нередко становится промежуточным этапом на пути к настоящей терапии, когда человек после неудачного опыта общения с непрофессионалом решает «залечить раны» у квалифицированного психолога.

Психолог добавила, что для оказания реальной помощи необходимо профильное образование. Настоящая терапия, по ее словам, строится не на простом сочувственном слушании, а на бережном взаимодействии, в ходе которого специалист помогает клиенту осознать вредные модели поведения и найти более здоровые способы реагирования. Поэтому, подчеркнула Наумова, «нытинг» может дать ощущение поддержки, но не способен заменить профессиональную психологическую помощь, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:РоссиянеПсихологиПсихология

