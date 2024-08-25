Замок для детей: Свидетели подтвердили причастность Тимура Иванова к получению взяток

Известно, что о причастности бывшего чиновника к взяткам рассказали три свидетеля. 

В деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова появились показания свидетелей, подтверждающие получение им крупной взятки. Активы экс-чиновника уже арестованы. В связи с этим некоторые политики предлагают отдать его элитную недвижимость под общественные нужды.

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ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ

Стало известно, что трое свидетелей подтвердили причастность экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и его сообщников к даче и получению крупных взяток соответственно.

«Суд проверил обоснованность подозрения органов следствия в причастности Иванова и Бородина (предприниматель Сергей Бородинприм. НСН) к инкриминируемому преступлению, что подтверждается показаниями троих свидетелей, а также другими материалами, представленными следователем в обоснование заявленного ходатайства (о продлении содержания под стражей - прим. ред.)», - сказано в документах, на которые ссылается ТАСС.

В аналогичном постановлении суда отмечается, что причастность третьего фигуранта дела бизнесмена Александра Фомина к даче взятки бывшему чиновнику тоже подтвердилась. До этого СМИ сообщали, что суд и следствие получили показания свидетелей по делу Иванова.

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Следствие уже также представило доказательства по делу экс-чиновника, ссылаясь на данные из налоговой и иные документы.

«В ходатайстве, представленном в суд, следователем указано, что причастность к инкриминируемому Иванову преступлению подтверждается совокупностью имеющихся в деле доказательств, в том числе… государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ, сведениями из налогового органа, протоколами осмотров предметов и документов», - сообщило РИА Новости со ссылкой на официальные судебные извещения.

Так, следствие подтвердило причастность Иванова к уголовному делу о получении взяток в особо крупном размере. Известно, что сумма достигла почти 1,2 млрд рублей.

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Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года. Он занимал должность замминистра обороны с 2016 года и контролировал работу военно-строительного комплекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По информации СМИ, средства, полученные бывшим чиновником в качестве взятки, были предназначены для оказания помощи юридическим лицам и их представителям, на которых Иванов, исходя из его должностного положения, предположительно, мог оказывать влияние. 24 апреля Иванов был снят с должности замминистра обороны РФ.

Он не признает свою вину и отказывается сотрудничать со следствием. Изначально арест Иванова и иных фигурантов дела должен был продлиться до 23 июня, но позже суд несколько раз продлевал меру пресечения. По последнему постановлению, обвиняемые должны находиться в СИЗО до 23 сентября.

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АРЕСТ АКТИВОВ И ПЕРЕДАЧА ЗАМКА

В начале августа суд арестовал четыре банковских счета с деньгами Тимура Иванова. Речь идет о разных счетах в одном из кредитных учреждений. Арест был признан законным. По информации защиты Иванова, по делу арестовано имущество широкого круга лиц, в том числе родителей обвиняемого. Счета и активы других фигурантов дела тоже арестовали.

После ареста имущества экс-замминистра обороны глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН заявила, что конфискованный следствием у Тимура Иванова замок необходимо передать под детский отдых.

«Минпросвещения посчитало, чтобы создать нормальную инфраструктуру для детского отдыха из заброшенных лагерей, нужно 98 млрд рублей. В прошлом году выделили 1 млрд, в этом году – 3 млрд. Мало, конечно, мало! У нас замок, который построил себе заместитель министра обороны Тимур Иванов дороже, чем потребности сферы детского отдыха и оздоровления. Ну зачем эти конфискованные замки за 2 млрд рублей считать объектами самостроя и сносить? Ну конечно детям отдать его надо! Я уже обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову по этой теме, много путей есть», - объяснила она.

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Известно, что у Иванова имелись две люксовые машины с номерами за несколько миллионов рублей и элитная недвижимость. По данным СМИ, за время его службы в МО он и его супруга приобрели жилой дом площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, который, предположительно, был оформлен на Светлану Захарову. С ней Иванов развелся еще в 2022 году.

При этом официально с 2016 года у самого Иванова была только доля в квартире площадью 44,2 квадратных метра, а также в пользовании квартира площадью 300 квадратных метров. Сообщалось, что их ребенок с 2016 года владеет квартирой в Мексике площадью 350 квадратных метров.

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К тому же, по информации, размещенной в Сети, Иванову в Тверской области принадлежала «дворянская усадьба на берегу Волги» площадью почти 3 тысячи квадратных метров на восьми гектарах земли. При этом, по данным Telegram-канала Mash, бывший чиновник якобы жил в усадьбе Анны фон Мекк XIX века.

Ранее глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что аресты заместителей министра обороны РФ связаны с приходом Андрея Белоусова на должность главы военного ведомства, так как он был призван навести порядок.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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