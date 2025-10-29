Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над Белгородской областью и Крымом
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа за шесть часов — с 15:00 до 21:00 мск 29 октября. Об этом сообщило Министерство обороны России.
В ведомстве уточнили, что четыре беспилотных аппарата были сбиты над территорией Белгородской области, еще один — над Республикой Крым.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
