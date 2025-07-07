Отставка и смерть: Почему экс-министр транспорта Старовойт совершил самоубийство
В Следственном комитете назвали самоубийство Старовойта основной версией, в Кремле отвергли домыслы об «утрате доверия», а в Минтрансе внезапно умер еще один чиновник.
Начало рабочей недели ознаменовалась трагическим событием, не имеющим аналогов в российской истории. Утром в понедельник стало известно об отставке главы Минтранса Романа Старовойта, а уже через несколько часов экс-министра нашли мертвым в собственной машине.
В Кремле пока не объяснили причины кадровых перестановок, при этом СМИ утверждают, что их следует искать в Курской области.
ОТСТАВКА И СМЕРТЬ: «БЕЗ УТРАТЫ ДОВЕРИЯ»
Роман Старовойт родился в Курске в апреле 1972 года, а осенью 2018 года стал губернатором Курской области, отработав на этом посту пятилетний срок. В мае 2024-го его сменил Алексей Смирнов, при котором произошло августовское вторжение ВСУ в Курскую область, в декабре Смирнова сменил Александр Хинштейн, а сам Старовойт все это время занимал пост главы Минтранса и считался в новом правительстве «абсолютным лидером» по доверию депутатов.
«Интересная закономерность первого в истории голосования Госдумы по кандидатурам министров: Абсолютные лидеры - новые лица в правительстве: министр промышленности Антон Алиханов (430 голосов) сельского хозяйства Оксана Лут и транспорта Роман Старовойт (по 429 голосов); против, воздержавшихся - у всех троих не было», - отмечал Александр Хинштейн в мае 2024-го.
Однако 7 июля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сатровойта (которого уже заменили на Андрея Никитина). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил журналистов, что речь не шла об «утрате доверия».
«Про утрату доверия говорится, если это утрата доверия. Как вы видели, такой формулировки использовано не было. В указе письменном такой формулировки нет. Добавить мне в данном случае нечего, это решение главы государства», - указал официальный представитель Кремля около 13:00.
Однако примерно через три часа в СМИ появились новости о самоубийстве экс-министра, которые подтвердили в Следственном комитете РФ.
«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта с огнестрельным ранением. Основная версия – самоубийство», - говорится в комментарии официального представителя СК РФ Светланы Петренко.
Мотивы экс-министра пока не ясны. СМИ уточняют, что его тело нашли в автомобиле Tesla. При этом Telegram-канал Shot утверждает, что Старовойту могло грозить 20 лет тюрьмы, а показания на него якобы дал бывший зам, тот самый экс-губернатор Смирнов, арестованный за мошенничество на сумму 1 млрд рублей при строительстве защитных сооружений в Курской области.
«Старовойту могло грозить до 20 лет колонии по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 (растрата). Его бывший зам Смирнов (арестованный сейчас) заявил, что действовал в том числе по указанию Старовойта», - отмечает издание.
Адвокат Сергей Бушин, представляющий интересы Смирнова, заявил РИА Новости, что ему нечего сказать по этому поводу: «мне неизвестно, прокомментировать не могу».
«КУРСКАЯ ИСТОРИЯ» И ВТОРАЯ СМЕРТЬ
Роман Старовойт в детстве переехал с родителями из Курска в Ленинградскую область. До губернаторства в его карьере была работа в правительстве Санкт-Петербурга (2005-2010 гг), а также посты главы Федерального дорожного агентства (2012-2018 гг) и замминистра транспорта России (2018). Он был награжден орденами Почета, Александра Невского и Дружбы, имел благодарность и почетные грамоты от президента РФ.
Политолог Евгений Минченко, комментируя НСН отставку Старовойта с поста главы Минтранса России, отмечал, что того «догнала курская история». При этом он допускал, что экс-министра не осудят, а куда-то «пристроят».
«Старовойта догнала история с Курской областью. Ранее его сменщика Алексея Смирнова убрали за неготовность региона к внешнему вторжению. Он был замом Старовойта, определенная ответственность есть и на самом Старовойте. В повышение Старовойта я не верю, если не будет уголовных дел, то, возможно, братья Ротенберги его куда-то пристроят. При этом больших свершений у Минтранса при Старовойте мы не видели», - отмечал Минченко.
Вместе с тем, СМИ сообщили 7 июля о второй смерти в Минтрансе.
«В Минтрансе ещё одна смерть. сегодня прямо на рабочем месте в здании на Старой Басманной умер замначальника отдела земельного фонда — 42-летний Андрей Корнейчук. Он резко встал во время совещания и упал замертво, медики помочь ему уже не смогли. Предварительная причина смерти Корнейчука — остановка сердца. Это могло случиться на фоне новостей об отставке Старовойта», - пишет Telegram-канал Shot.
На момент выхода материала официального подтверждения информации о смерти Корнейчука еще нет.
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