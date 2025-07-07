ОТСТАВКА И СМЕРТЬ: «БЕЗ УТРАТЫ ДОВЕРИЯ»

Роман Старовойт родился в Курске в апреле 1972 года, а осенью 2018 года стал губернатором Курской области, отработав на этом посту пятилетний срок. В мае 2024-го его сменил Алексей Смирнов, при котором произошло августовское вторжение ВСУ в Курскую область, в декабре Смирнова сменил Александр Хинштейн, а сам Старовойт все это время занимал пост главы Минтранса и считался в новом правительстве «абсолютным лидером» по доверию депутатов.

«Интересная закономерность первого в истории голосования Госдумы по кандидатурам министров: Абсолютные лидеры - новые лица в правительстве: министр промышленности Антон Алиханов (430 голосов) сельского хозяйства Оксана Лут и транспорта Роман Старовойт (по 429 голосов); против, воздержавшихся - у всех троих не было», - отмечал Александр Хинштейн в мае 2024-го.

Однако 7 июля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сатровойта (которого уже заменили на Андрея Никитина). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил журналистов, что речь не шла об «утрате доверия».

«Про утрату доверия говорится, если это утрата доверия. Как вы видели, такой формулировки использовано не было. В указе письменном такой формулировки нет. Добавить мне в данном случае нечего, это решение главы государства», - указал официальный представитель Кремля около 13:00.

Однако примерно через три часа в СМИ появились новости о самоубийстве экс-министра, которые подтвердили в Следственном комитете РФ.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта с огнестрельным ранением. Основная версия – самоубийство», - говорится в комментарии официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

Мотивы экс-министра пока не ясны. СМИ уточняют, что его тело нашли в автомобиле Tesla. При этом Telegram-канал Shot утверждает, что Старовойту могло грозить 20 лет тюрьмы, а показания на него якобы дал бывший зам, тот самый экс-губернатор Смирнов, арестованный за мошенничество на сумму 1 млрд рублей при строительстве защитных сооружений в Курской области.

«Старовойту могло грозить до 20 лет колонии по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 (растрата). Его бывший зам Смирнов (арестованный сейчас) заявил, что действовал в том числе по указанию Старовойта», - отмечает издание.

Адвокат Сергей Бушин, представляющий интересы Смирнова, заявил РИА Новости, что ему нечего сказать по этому поводу: «мне неизвестно, прокомментировать не могу».