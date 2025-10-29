Газманов опроверг слухи о проблемах со здоровьем

Народный артист России Олег Газманов заявил, что чувствует себя хорошо и назвал ложными сообщения СМИ о его ухудшившемся здоровье. Видеообращение певец опубликовал в своем Telegram-канале.

Музыкант подчеркнул, что выполняет фирменное сальто только во время исполнения песни «Эскадрон», которую намерен вернуть в концертный репертуар в следующем году, когда ему исполнится 75 лет. Газманов добавил, что надеется вновь продемонстрировать свой знаменитый трюк.