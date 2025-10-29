Газманов опроверг слухи о проблемах со здоровьем
Народный артист России Олег Газманов заявил, что чувствует себя хорошо и назвал ложными сообщения СМИ о его ухудшившемся здоровье. Видеообращение певец опубликовал в своем Telegram-канале.
Музыкант подчеркнул, что выполняет фирменное сальто только во время исполнения песни «Эскадрон», которую намерен вернуть в концертный репертуар в следующем году, когда ему исполнится 75 лет. Газманов добавил, что надеется вновь продемонстрировать свой знаменитый трюк.
Он уточнил, что действительно имеет некоторые проблемы с позвоночником, как и многие профессиональные спортсмены, однако регулярно занимается упражнениями и чувствует себя в порядке.
Газманов сообщил, что вечером выступит с концертом в Могилеве, где исполнит песню «Загулял», сопровождая ее традиционным танцем. По его словам, зрители смогут убедиться, что с его здоровьем все в порядке, передает «Радиоточка НСН».
