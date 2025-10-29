В дождливую погоду автомобилистам не стоит ехать с максимально разрешенной скоростью, а движение в правой полосе не является панацеей от ДТП, объяснил в интервью НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

В Москве в среду вечером зарядил сильный дождь. По прогнозам синоптиков, погода в столице будет мокрой до конца ноябрьских праздников. Ольшанский объяснил, как обезопасить себя за рулем в дождь.