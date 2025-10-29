Автоэксперт раскрыл правила и развеял мифы о езде в дождь
Правый ряд может стать в дождь ловушкой, если машина перестанет тормозить, сказал в эфире НСН Леонид Ольшанский, посоветовав снизить скорость в городе до 40 км/ч.
В дождливую погоду автомобилистам не стоит ехать с максимально разрешенной скоростью, а движение в правой полосе не является панацеей от ДТП, объяснил в интервью НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.
В Москве в среду вечером зарядил сильный дождь. По прогнозам синоптиков, погода в столице будет мокрой до конца ноябрьских праздников. Ольшанский объяснил, как обезопасить себя за рулем в дождь.
«Во-первых, в дождь надо ездить помедленнее. Это касается и города, и движения по магистралям. Везде надо ехать на 20-30 километров медленнее разрешенной скорости, например в городе это 40 км/ч. В дождь между машиной и асфальтом образуется слой воды, тормозной путь увеличивается, автомобиль скользит. Чтобы избежать аквапланирования, помимо снижения скорости нужны шины с глубокими канавками, которые выдавливают воду. Ну и, конечно, нужно иметь сильный свет, противотуманные фары и хорошие дворники, плотно прилегающие к стеклу», - отметил эксперт.
Он также развеял миф о том, что в дождь наиболее безопасна езда в самой медленной, правой полосе.
«Иногда человек в дождь тормозит, а машина не тормозится. Справа тротуар и ты бордюр не преодолеешь, а слева резервная зона. В этом случае лучше выход на резервную зону и маленький штраф, чем влететь в зад машины, которая идет перед тобой. Неправильно говорить, что лучше правый ряд или левый», - заключил собеседник НСН.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее говорил «Радиоточке НСН», что раньше ноября москвичам не стоит менять летнюю резину на шипованную, несмотря на первые «тревожные звоночки».
