Налоговая помогла: В суде подтвердили участие Тимура Иванова в получении взятки

ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Стало известно, что следствие представило новые доказательства по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Так, в распоряжении правоохранителей имеются данные из налоговой и иные документы по этому уголовному делу.

«В ходатайстве, представленном в суд, следователем указано, что причастность к инкриминируемому Иванову преступлению подтверждается совокупностью имеющихся в деле доказательств, в том числе… государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ, сведениями из налогового органа, протоколами осмотров предметов и документов», - говорится в официальных судебных извещениях, имеющихся в распоряжении РИА Новостей.

Таким образом следствие подтвердило причастность Иванова к данному уголовному делу. Однако защита бывшего чиновника не согласилась с такой трактовкой прокуратуры. Адвокаты Иванова считают, что в его действиях отсутствует состав преступления, расценивая их как результат гражданско-правовых отношений.