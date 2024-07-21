Налоговая помогла: В суде подтвердили участие Тимура Иванова в получении взятки
Подтвердить участие бывшего чиновника в получении крупной взятки удалось с помощью данных налоговой, различных договоров и госконтрактов.
В деле экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова возникают все новые доказательства его причастности к получению взятки в особо крупном размере. Появляются и новые фигуранты. При этом за время судебных разбирательств, которые длятся с апреля 2024 года, умерло уже несколько человек, так или иначе причастных к этому делу.
ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Стало известно, что следствие представило новые доказательства по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Так, в распоряжении правоохранителей имеются данные из налоговой и иные документы по этому уголовному делу.
«В ходатайстве, представленном в суд, следователем указано, что причастность к инкриминируемому Иванову преступлению подтверждается совокупностью имеющихся в деле доказательств, в том числе… государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ, сведениями из налогового органа, протоколами осмотров предметов и документов», - говорится в официальных судебных извещениях, имеющихся в распоряжении РИА Новостей.
Таким образом следствие подтвердило причастность Иванова к данному уголовному делу. Однако защита бывшего чиновника не согласилась с такой трактовкой прокуратуры. Адвокаты Иванова считают, что в его действиях отсутствует состав преступления, расценивая их как результат гражданско-правовых отношений.
В свою очередь сам экс-замминистра вину не признает и отказывается сотрудничать со следствием. Так, накануне он отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве, настаивая на своей невиновности. К тому же Иванов потребовал выпустить его из СИЗО как ветерана. Он аргументировал свою просьбу тем, что ранее участвовал в боевых действиях и имеет госнаграды и различные благодарности за свою службу.
В связи с этим защита бывшего замминистра направила в суд запрос о замене ареста Иванова на домашний арест или запрет определенных действий. Его арест в СИЗО продлевали несколько раз. На прошлой неделе его содержание под стражей суд продлил до 23 сентября.
УМЕРЛИ В ОДИН ДЕНЬ
При этом Тимур Иванов не единственный обвиняемый по этому уголовному делу. На прошлой неделе стало известно, что в нем могут появиться новые фигуранты. Однако следствие пока не раскрыло их имен.
«Настоящее уголовное дело возбуждено... также в отношении [бизнесмена Александра] Фомина и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)», - говорится в постановлении Басманного суда.
При этом изначально вместе с Ивановым были предъявлены обвинения сразу нескольким лицам: бизнесмену Сергею Бородину и президенту компании «Олимпситистрой», фигурирующей в деле, Александру Фомину. Последний, например, обвиняется в даче особо крупной взятки бывшему заместителю министра. По версии следствия, чиновник получил ее «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Размер самой взятки, по сообщениям СМИ, составляет более 1 млрд рублей.
Между тем, уже скончались несколько человек, причастных к этим судебным разбирательствам. Так, на прошлой неделе стало известно, что двое приближенных Тимура Иванова умерли в один день. Изначально в СМИ появилась информация о гибели 52-летнего предпринимателя Игоря Котельникова, которого обвиняли в даче взяток чиновникам Министерства обороны. По версии следствия, он был посредником в деле о взятках чиновников МО и якобы организовывал выгодные контракты министерства и предпринимателей.
Член Совета при президенте по правам человека, правозащитник Ева Меркачева рассказала, что Котельников умер еще 8 июля в московском СИЗО №4 («Медведь») из-за остановки сердца. По ее словам, он был в карцере, предположительно, расположенном в пятом корпусе этого учреждения, так как именно там есть максимальное количество таких помещений. Правозащитник подчеркнула, что в «Медведе» неоднократно говорили о переполненности карцеров.
«Все эти помещения очень маленькие. В теплую погоду там жарко, зимой — холодно. Некоторые заключенные проводили в них не один месяц», - сказала она «Московскому комсомольцу», подчеркнув, что в этих карцерах уже несколько раз умирали арестанты.
В тот же день, 8 июля, скончался 61-летний глава управления государственной экспертизы Минобороны генерал-полковник Магомед Хандаев. Причина его смерти не была названа. В рамках расследования дела Иванова следователи допрашивали этого чиновника, так как он находился в прямом подчинении бывшего замминистра. Однако Хандаев не был арестован.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Тимур Иванов владел автомобилями с номерами за 6 млн рублей.
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