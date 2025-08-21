Генпрокуратура потребовала конфисковать имущество экс-замминистра Иванова

Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства имущество экс-замминистра Обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.

Тимура Иванова оставили в СИЗО еще на три месяца

Уточняется, что речь идёт о 24 земельных участках, 13 мотоциклах, 23 автомобилях, 42 парах часов, драгоценностях, картинах и антиквариате, чья общая стоимость превышает 1,2 млрд рублей.

В исковом заявлении ведомства говорится, что кроме Иванова ответчиками выступают его отец Вадим Иванов, бывшая супруга Светлана Захарова и гражданская жена Мария Китаева, компании «Дворянское гнездо», «Гермес-Техно», «Волжский берег», «Агрокомплекс Русское Село» и «Гринэнерджи».

Как пишет РБК, в ходе прокурорской проверки было установлено, что официальный доход Иванова в 2016-2024 годах составил 136 млн 894 тысячи рублей, а стоимость имущества - один млрд 239 млн рублей.

Ранее Иванов получил 13 лет колонии по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы, а также выводе из банка «Интеркоммерц» более 3,9 млрд рублей, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Генпрокуратура РфКоррупцияКонфискацияМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры