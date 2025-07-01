Экс-замминистра обороны Тимур Иванов получил 13 лет колонии за растрату

Мосгорсуд признал бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова виновным по делу о растрате и выводе денег из банка. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

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Речь идёт о растрате при покупке паромов для Керченской переправы, а также выводе из банка «Интеркоммерц» более 3,9 млрд рублей.

Суд назначил Иванову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также экс-замминистра оштрафовали на 100 млн рублей, а ранее арестованные активы, в том числе членов его семьи, были обращены в доход государства.

Кроме того, суд лишил иванова госнаград.

Ранее экс-глава МВД России, генерал армии Анатолий Куликов заявил «Радиоточке НСН», что коррупция должна наказываться очень сурово, вплоть до смертной казни.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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