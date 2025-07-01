Экс-замминистра обороны Тимур Иванов получил 13 лет колонии за растрату
Мосгорсуд признал бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова виновным по делу о растрате и выводе денег из банка. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Речь идёт о растрате при покупке паромов для Керченской переправы, а также выводе из банка «Интеркоммерц» более 3,9 млрд рублей.
Суд назначил Иванову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также экс-замминистра оштрафовали на 100 млн рублей, а ранее арестованные активы, в том числе членов его семьи, были обращены в доход государства.
Кроме того, суд лишил иванова госнаград.
Ранее экс-глава МВД России, генерал армии Анатолий Куликов заявил «Радиоточке НСН», что коррупция должна наказываться очень сурово, вплоть до смертной казни.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-замминистра обороны Тимур Иванов получил 13 лет колонии за растрату
- В «Пулково» ввели плату для курильщиков
- СМИ: Истребитель Су-27 потерпел крушение в Нижегородской области
- В АТОР заявили о падении спроса на туры из России в ОАЭ
- «Галя, у них отмена!»: Почему в России одни музыкальные фестивали запрещают, а другие нет
- Россиянин погиб при падении параплана в горах Таджикистана
- Три человека погибли в результате удара по предприятию в Ижевске
- Песков: Москва рассчитывает на освобождение задержанных в Баку журналистов РФ
- Песков: Россия не заинтересована в затягивании мирных переговоров
- В Московской области на стоянке сгорели 13 машин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru