В Москве «Жилищник» подал иск в суд о взыскании с экс-чиновника МО Иванова долга по ЖКУ

В Москве представители ГБУ «Жилищник района Арбат» подали иск в суд с требованием взыскать долг по коммунальным платежам с экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что иск был зарегистрирован 19 июня 2025 года, но впоследствии исковое заявление было возвращено. Причина его возвращения не указана. При этом, предположительно, такое решение может быть связано с неточностями при составлении искового заявления, после устранения которых истец снова направит его в суд.