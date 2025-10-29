Политолог оценил влияние американских санкций на российскую нефтянку
Политолог Сергей Станкевич в комментарии «ФедералПресс» заявил, что введенные США санкции против «Роснефти» и «Лукойла» не вызвали серьезных последствий для мировой торговли энергоресурсами. По его словам, прогнозы о «конце российского бюджета» не оправдались, а крупнейшие покупатели — Китай и Индия — сохранят прежние объемы поставок, лишь перестраивая логистику и цепочки посредников.
Эксперт отметил, что глобальный рынок энергоносителей способен быстро адаптироваться, поэтому ограничительные меры США не приведут к катастрофе. Оценить реальное влияние санкций на российский экспорт нефти, по его мнению, можно будет через несколько месяцев.
Станкевич подчеркнул, что мировой интерес постепенно смещается к торговле сжиженным природным газом. По прогнозам, к 2030 году объемы торговли СПГ вырастут на 50%, а к 2035-му — почти на 70%. Главными экспортерами останутся Россия, Катар, США, Австралия и Малайзия, при этом Россия и Катар будут обеспечивать основной рост предложения.
Политолог добавил, что в будущем основными потребителями газа станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, игнорирующие санкционное давление Запада. Вместе с тем он подчеркнул, что России необходимо активнее развивать несырьевой экспорт и внутреннее производство, не полагаясь исключительно на нефть и газ, передает «Радиоточка НСН».
