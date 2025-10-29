Политолог оценил влияние американских санкций на российскую нефтянку

Политолог Сергей Станкевич в комментарии «ФедералПресс» заявил, что введенные США санкции против «Роснефти» и «Лукойла» не вызвали серьезных последствий для мировой торговли энергоресурсами. По его словам, прогнозы о «конце российского бюджета» не оправдались, а крупнейшие покупатели — Китай и Индия — сохранят прежние объемы поставок, лишь перестраивая логистику и цепочки посредников.

Эксперт отметил, что глобальный рынок энергоносителей способен быстро адаптироваться, поэтому ограничительные меры США не приведут к катастрофе. Оценить реальное влияние санкций на российский экспорт нефти, по его мнению, можно будет через несколько месяцев.