Командные видеоигры позволяют пожилым людям сохранить большинство когнитивных способностей, достаточно будет даже получаса в день. Об этом рассказала кандидат педагогических наук, сертифицированный эксперт СПК ФКиС, заместитель директора по научно-методическому сопровождению спортивной школы «Центр цифровых видов спорта» Сургутского района Елена Скаржинская в разговоре с НСН.



Учёные выяснили, что пожилые люди, играющие хотя бы по полчаса в день, сохраняют память и внимание, как у молодых. Эксперимент проводился в течение месяца с игрой Dr. Kawashima’s Brain Training на Nintendo Switch. В результате у пожилых геймеров вырос уровень ацетилхолина и активность областей мозга, отвечающих за концентрацию и эмоции. Скаржинская подтвердила эту информацию.