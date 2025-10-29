Многодетные семьи Петербурга получат по 550 тысяч рублей на выплату ипотеки

Федеральное финансирование для поддержки многодетных семей, направленное на погашение ипотечных кредитов, получают 41 регион России, включая Санкт-Петербург. Об этом в беседе с ОТР рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, в программу вошли субъекты с коэффициентом рождаемости ниже среднероссийского уровня — 1,4. На эти цели предусмотрено по 12 миллиардов рублей ежегодно до 2030 года.

Бессараб пояснила, что регионы могут на условиях софинансирования самостоятельно выбирать дополнительные меры поддержки: увеличивать выплаты по ипотеке, оплачивать проживание семей в студенческих общежитиях или предоставлять иные социальные гарантии.