Многодетные семьи Петербурга получат по 550 тысяч рублей на выплату ипотеки

Федеральное финансирование для поддержки многодетных семей, направленное на погашение ипотечных кредитов, получают 41 регион России, включая Санкт-Петербург. Об этом в беседе с ОТР рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, в программу вошли субъекты с коэффициентом рождаемости ниже среднероссийского уровня — 1,4. На эти цели предусмотрено по 12 миллиардов рублей ежегодно до 2030 года.

Бессараб пояснила, что регионы могут на условиях софинансирования самостоятельно выбирать дополнительные меры поддержки: увеличивать выплаты по ипотеке, оплачивать проживание семей в студенческих общежитиях или предоставлять иные социальные гарантии.

Одной из таких инициатив стало постановление губернатора Петербурга Александра Беглова, подписанное 28 октября. Документ предусматривает выплату 550 тысяч рублей на погашение ипотеки семьям, в которых с 1 января 2025 по 31 декабря 2027 года родится третий или последующий ребенок. Условием получения субсидии является регистрация новорожденного в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в городской администрации, программой смогут воспользоваться около 500 семей ежегодно. Новая мера будет суммироваться с федеральной выплатой в 450 тысяч рублей, что позволит жителям Северной столицы получить до 950 тысяч рублей на ипотеку, передает «Радиоточка НСН».

