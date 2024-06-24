«Храмы, кровь и синагога»: Жертвами терактов в Дагестане стали священник и полицейские

ЖЕРТВЫ НАПАДЕНИЯ: ОТ СВЯЩЕННИКА ДО ПОЛИЦЕЙСКИХ

Тревожные сообщения из Дагестана начали приходить около семи вечера 23 июня, когда россияне все еще продолжали приходить в себя после кровавой атаки в Севастополе. Telegram-каналы сообщили об обстреле синагоги и нападении на полицейских в Махачкале и Дербенте.

В сети появились кадры с горящими машинами ДПС и «людьми в черном» с автоматами, которые стреляли по людям и зданиям. На фоне горящей синагоги пришли новости об атаке на православный храм в Дербенте и убийстве там двух человек – священника и охранника.

«Отцу Николаю было 66 лет, председатель координационного совета народного собрания Шамиль Хадулаев сообщает, что священнику перерезали горло. У охранника из оружия был только газовый пистолет», – сообщил Telegram-канал Mash.

Около 19:40 стали поступать сообщения о ликвидации боевиков, Mash показал кадры задержания на пляже «Березка» в Махачкале на фоне убегающих людей, брошенных подстилок, вещей и колясок. А Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что в Дербенте и Махачкале были совершены нападения «на два православных храма, синагогу и пост ДПС».

После этого из Махачкалы и Дербента поступала противоречивая информация, в том числе сообщения о заложниках, которые не подтвердились. По официальным данным, массовых жертв среди гражданского населения избежать удалось, при этом погибли более полутора десятков силовиков.

«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана (…) Первыми на пути бандитов, террористов, нелюдей, которые в день Святой Троицы совершили террористические атаки на культовые объекты иудейской и православной церкви, стали наши полицейские», - сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в видеообращении в 2:22 ночи. По его словам, в республике 24, 25 и 26 июня объявили днем траура.

Меликов также сообщил о шести убитых боевиках, при этом Национальный антитеррористический комитет назвал цифру пять.