«Храмы, кровь и синагога»: Жертвами терактов в Дагестане стали священник и полицейские
Глава Дагестана подтвердил гибель более 15 полицейских, «единоросса» Омарова выгнали из партии из-за детей-террористов, а Рогозин призвал политиков, поспешивших указать на Украину, не попасть В «розовый туман».
Новая неделя началась с подведения итогов серии терактов в Дагестане, за событиями в котором в воскресенье вечером следила вся страна.
В результате нападения террористов на православную церковь, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте, по последним данным, погибли более 15 полицейских и несколько гражданских.
Глава Дагестана также сообщил о ликвидации шести террористов, при этом большинство политиков считает, что за нападением стоят заказчики на Украине, желающие раздуть внутри России межнациональный конфликт.
ЖЕРТВЫ НАПАДЕНИЯ: ОТ СВЯЩЕННИКА ДО ПОЛИЦЕЙСКИХ
Тревожные сообщения из Дагестана начали приходить около семи вечера 23 июня, когда россияне все еще продолжали приходить в себя после кровавой атаки в Севастополе. Telegram-каналы сообщили об обстреле синагоги и нападении на полицейских в Махачкале и Дербенте.
В сети появились кадры с горящими машинами ДПС и «людьми в черном» с автоматами, которые стреляли по людям и зданиям. На фоне горящей синагоги пришли новости об атаке на православный храм в Дербенте и убийстве там двух человек – священника и охранника.
«Отцу Николаю было 66 лет, председатель координационного совета народного собрания Шамиль Хадулаев сообщает, что священнику перерезали горло. У охранника из оружия был только газовый пистолет», – сообщил Telegram-канал Mash.
Около 19:40 стали поступать сообщения о ликвидации боевиков, Mash показал кадры задержания на пляже «Березка» в Махачкале на фоне убегающих людей, брошенных подстилок, вещей и колясок. А Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что в Дербенте и Махачкале были совершены нападения «на два православных храма, синагогу и пост ДПС».
После этого из Махачкалы и Дербента поступала противоречивая информация, в том числе сообщения о заложниках, которые не подтвердились. По официальным данным, массовых жертв среди гражданского населения избежать удалось, при этом погибли более полутора десятков силовиков.
«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана (…) Первыми на пути бандитов, террористов, нелюдей, которые в день Святой Троицы совершили террористические атаки на культовые объекты иудейской и православной церкви, стали наши полицейские», - сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в видеообращении в 2:22 ночи. По его словам, в республике 24, 25 и 26 июня объявили днем траура.
Меликов также сообщил о шести убитых боевиках, при этом Национальный антитеррористический комитет назвал цифру пять.
КТО НАПАДАЛ: УКРАИНА И «РОЗОВЫЙ ТУМАН»
Мотивы террористов пока остаются неясными. При этом глава Дагестана заявил, что ему понятно, кто стоит за атаками на православные церкви и синагогу в день Святой Троицы.
«Безусловно, мы понимаем, кто стоит за организацией этих террористических атак и какой уели организаторы пытались добиться. Сегодня мы все с вами в очередной раз ощутили себя участниками тех событий, которые происходят во всем мире. Раньше в большей степени участниками этих событий были те, кто принимает участие в СВО (…) но мы должны понимать, что война приходит в наш дом. Мы это ощущали и раньше, но сегодня непосредственно столкнулись с этой войной», - отметил Сергей Меликов в том же видеообращении.
При этом СМИ уже назвали имена нескольких ликвидированных участников нападения. В их числе двое сыновей главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова 37-лений Адиль и 31-летний Осман. По данным Telegram-канала Baza, в еще одном убитом террористе опознали племянника Омарова 32-летнего Абдусамада Амадзиева. Также СМИ называют в числе убитых боевиков 28-летнего бойца ММА Гаджимурада Кагирова, выступавшего за клуб Хабиба Нурмагомедова Eagles.
По данным источника РИА Новости, самого Магомеда Омарова задержали 23 июня вечером, он уже снят с должности. В полвторого ночи дагестанское отделение «Единой России» сообщило, что Омаров исключен из партии за дискредитирующие ее действия.
Чеченский лидер Рамзан Кадыров выразил соболезнования братскому Дагестану, отметив, что у «нелюдей», которые совершили атаки, «нет ни веры, ни нации, ни элементарного мужского достоинства».
«Террористы в очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. При этом, как всегда, в качестве жертв они выбрали безоружных и беззащитных людей. Убили больного старого священника, как последние трусы. Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями», – подчеркнул Рамзан Ахматович.
Со своей стороны, Депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев указал конкретно на НАТО и Украину.
«Нет сомнения, что данные теракты так или иначе связаны со спецслужбами Украины и стран НАТО. На фоне успехов наших войск в зоне СВО, это попытка раскачать ситуацию в нашей стране изнутри. Безусловно, это теракт под прикрытием псевдорелигиозных лозунгов», — уверен Гаджиев.
При этом сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин не согласился с дагестанским депутатом.
«Я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведёт нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем - бревна не разглядим. А пора бы», - написал Дмитрий Олегович в Telegram.
На фоне слов Рогозина СМИ вспомнили антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы осенью 2023 года. Вечером 29 октября толпа местных жителей порвалась в аэропорт, вышла на летное поле и окружила пассажирский самолет из Тель-Авива. При этом подавляющее большинство участников тех беспорядков отделалось штрафами и арестами на срок менее 10 суток.
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