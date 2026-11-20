По ее словам, Кремль настоятельно призывает Берлин прекратить такую провокационную практику. Захарова подчеркнула, что речь идет не о формальных вопросах пограничников, а о детальных расспросах на злобу дня с политическим подтекстом.



Ранее зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев рассказал о бытовой русофобии в Европе. По его словам, такое отношение к россиянам граничит «с теориями превосходства какой-то расы — то, что принято называть нацизмом, а сейчас называется неонацизмом».

