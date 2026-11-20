Захарова назвала неприемлемыми допросы граждан России в аэропортах Германии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсолютно неприемлемыми и недопустимыми действия органов безопасности ФРГ, которые допрашивают россиян в аэропортах. Об этом рассказало RT.
По ее словам, Кремль настоятельно призывает Берлин прекратить такую провокационную практику. Захарова подчеркнула, что речь идет не о формальных вопросах пограничников, а о детальных расспросах на злобу дня с политическим подтекстом.
Ранее зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев рассказал о бытовой русофобии в Европе. По его словам, такое отношение к россиянам граничит «с теориями превосходства какой-то расы — то, что принято называть нацизмом, а сейчас называется неонацизмом».
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