Baza: Захватившие заложников в СИЗО в Ростовской области требуют оружие и машину
Правонарушители, которые захватили заложников в СИЗО в Ростовской области, требуют оружие, автомобиль и возможность покинуть изолятор. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, преступники заявили, что отпустят заложников только в случае выполнения требований.
В сторону изолятора уже направились ОМОН и машины скорой помощи. Представители ФСИН РФ также отметили, что в связи с ЧП в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области в регион выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.
Ранее стало известно, что обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). В связи с этим была перекрыта прилегающая к учреждению улица Максима Горького.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru