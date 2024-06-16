Baza: Захватившие заложников в СИЗО в Ростовской области требуют оружие и машину

Правонарушители, которые захватили заложников в СИЗО в Ростовской области, требуют оружие, автомобиль и возможность покинуть изолятор. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, преступники заявили, что отпустят заложников только в случае выполнения требований.