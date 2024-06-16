Baza: Захватившие заложников в СИЗО в Ростовской области требуют оружие и машину

Правонарушители, которые захватили заложников в СИЗО в Ростовской области, требуют оружие, автомобиль и возможность покинуть изолятор. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, преступники заявили, что отпустят заложников только в случае выполнения требований.

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В сторону изолятора уже направились ОМОН и машины скорой помощи. Представители ФСИН РФ также отметили, что в связи с ЧП в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области в регион выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.

Ранее стало известно, что обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). В связи с этим была перекрыта прилегающая к учреждению улица Максима Горького.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ФСИНРостовская ОбластьЗаложникиСИЗО

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