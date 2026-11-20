Заммэра Горбенко поздравил мировую юстицию Москвы с 25-летием
Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политике Александр Горбенко поздравил мировых судей, сотрудников судебных участков и коллектив столичного департамента по обеспечению их деятельности с юбилеем. Об этом сообщила пресс-служба правительства столицы.
Горбенко назвал мировую юстицию одним из наиболее близких к людям институтов судебной системы. Она пересекается с повседневной жизнью горожан и помогает разрешать споры в различных сферах. Он подчеркнул, что человек, переступая порог судебного участка, должен понимать, что его выслушают, внимательно рассмотрят обстоятельства, а решение примут по закону.
Заммэра добавил, что за четверть века мировая юстиция столицы стала ключевой частью судебной системы, сохранила традиции московского правосудия и собрала сильное профессиональное сообщество. По его словам, многие специалисты дошли до федерального уровня.
Он поблагодарил судей и сотрудников аппарата за ответственную работу, а ветеранов — за вклад в становление института.
Развитие мировой юстиции остается приоритетом правительства Москвы: строятся новые здания участков, реконструируются действующие помещения, обновляются залы заседаний, внедряются современные информсистемы и электронные сервисы.
Горбенко подчеркнул, что современный участок должен быть удобным, с продуманной организацией пространства, понятной навигацией и современными платформами, которые упрощают подачу обращения.
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