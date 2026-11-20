Горбенко назвал мировую юстицию одним из наиболее близких к людям институтов судебной системы. Она пересекается с повседневной жизнью горожан и помогает разрешать споры в различных сферах. Он подчеркнул, что человек, переступая порог судебного участка, должен понимать, что его выслушают, внимательно рассмотрят обстоятельства, а решение примут по закону.



Заммэра добавил, что за четверть века мировая юстиция столицы стала ключевой частью судебной системы, сохранила традиции московского правосудия и собрала сильное профессиональное сообщество. По его словам, многие специалисты дошли до федерального уровня.



Он поблагодарил судей и сотрудников аппарата за ответственную работу, а ветеранов — за вклад в становление института.



Развитие мировой юстиции остается приоритетом правительства Москвы: строятся новые здания участков, реконструируются действующие помещения, обновляются залы заседаний, внедряются современные информсистемы и электронные сервисы.



Горбенко подчеркнул, что современный участок должен быть удобным, с продуманной организацией пространства, понятной навигацией и современными платформами, которые упрощают подачу обращения.

