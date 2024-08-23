Росгвардия: Спецназ ликвидировал четырех заключенных в ИК-19 под Волгоградом

Четверо заключённых, взявших в заложники сотрудников ИК-19 в Суровикино в Волгоградской области, нейтрализованы. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

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В ведомстве указали, что для этого снайперам понадобилось четыре точных выстрела.

«Заложники освобождены», - говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заключёнными заложников в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Росгвардия
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