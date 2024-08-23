Росгвардия: Спецназ ликвидировал четырех заключенных в ИК-19 под Волгоградом
23 августа 202417:32
Четверо заключённых, взявших в заложники сотрудников ИК-19 в Суровикино в Волгоградской области, нейтрализованы. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
В ведомстве указали, что для этого снайперам понадобилось четыре точных выстрела.
«Заложники освобождены», - говорится в сообщении.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заключёнными заложников в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru