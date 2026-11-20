По его словам, наиболее удачно удалось распознать ракету Х-101, обломки которой нашли в районе Нового Липовца Билгорайского повята. В двух других местах — Молодыче Ярославского повята и Руднике-над-Санем Нисковского повята — предположительно упали еще одна и реактивный БПЛА.



Косиняк-Камыш заявил, что польские военные зафиксировали нарушение воздушного пространства во время массированной атаки на Украину. По его оценке, она стала одной из крупнейших с начала полномасштабного конфликта. Министр сообщил, что в операции участвовали дальние бомбардировщики РФ, применявшие «Кинжал», Х-101 и дроны разных типов.



По данным оборонного ведомства Варшавы, первые сигналы тревоги поступили около 1:40. Польские и союзные истребители находились в воздухе на протяжении всей ночи. В операции участвовали F-16 республики и шведские Gripen, а также заправщик ВВС Нидерландов и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab.



После обнаружения объектов Польша привела в повышенную готовность дополнительные средства ПВО, активировали комплексы Patriot в районе аэропорта Ясенка близ Жешува и в окрестностях Свидника, а также системы POPRAD и Pilica Plus. Плюс вертолеты и три бригады территориальной обороны.



Косиняк-Камыш подчеркнул, что в результате произошедшего никто не пострадал. Сообщений о повреждении инфраструктуры, в том числе критически важных объектов, также не поступало.



Ранее Варшава озвучила военные планы на границе с Калининградской областью.

