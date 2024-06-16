Штурм и ликвидация: В Ростове-на-Дону освободили двух заложников в СИЗО-1
Террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, ликвидировали в ходе штурма.
ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ
16 июня ряд Telegram-каналов сообщил, что несколько заключенных СИЗО №1 ГУФСИН РФ по Ростовской области взяли в заложники начальника оперативного управления подполковника Александра Богма и младшего инспектора дежурной службы учреждения. После начала ЧП перекрыли прилегающую к СИЗО улицу Горького, а на место съехались машины скорой помощи, представители Росгвардии и ОМОН. В регион также направили группу сотрудников центрального аппарата ФСИН.
Террористы требовали, чтобы им предоставили оружие, автомобиль и возможность покинуть СИЗО, а потом улететь из страны. При этом они заявили, что не выпустят заложников, пока эти требования не будут выполнены.
Позже они также попытались проникнуть в хранилище с боевым оружием, но, вероятно, им не удалось этого сделать, так как доступ к нему был блокирован. Однако при себе у них имелись заточки и ножи.
Предварительно, в захвате заложников в Ростовской области приняли участие шестеро заключенных. Некоторым нападавшим было всего чуть больше 20 лет. На них были надеты майки и повязки с символикой радикальных исламистов. Однако, имели ли мотивы их действий религиозную подоплеку, пока неизвестно.
ЛИЧНОСТИ ТЕРРОРИСТОВ
Между тем в распоряжение СМИ попали ориентировки на некоторых террористов. Так, одним из захватчиков оказался Тамерлан Гиреев родом из Чечни, а еще двое Шамиль Акиев и Азамат Цицкиев прибыли из Ингушетии. Они осуждены в декабре 2023 года за подготовку теракта в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии. Гиреева и Акиева приговорили к 18 годам лишения свободы, а Цицкиев — к 18,5. Также Росфинмониторинг включил всех троих фигурантов в список террористов и экстремистов.
Согласно источникам, эти заключенные находились на профилактическом учете как лица, изучающие, пропагандирующие, исповедующие или распространяющие экстремистскую идеологию и склонные к совершению терактов. При этом известно, что один из захватчиков также состоит на учете как, склонный к совершению суицида и членовредительству.
Между тем, по информации Telegram-канала Readovka, четвертый нападавший Малик Гандалоев, также внесенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, является сыном бывшего главврача одной из больниц Астраханской области и раньше учился в медицинском институте. По словам его отца, «он всегда был тихоней, а молился только дома». Известно, что брат Гандалоева ранее тоже был осужден, но не признал вину, как и сам фигурант нового дела.
Однако, остается непонятным, как им удалось взять в заложники сотрудников СИЗО. По информации некоторых Telegram-каналов, заключенные находились в одной камере, поэтому могли договориться друг с другом о побеге.
Однако другие СМИ сообщают, что террористы находились в разных камерах, но связь друг с другом у них все-таки была. Они якобы заранее ослабили решетку камеры, после чего выбив ее, попали во двор. В Сети появилась информация о том, что они готовили это преступление несколько месяцев. Такой факт может говорить о том, что их действия курировались извне.
ШТУРМ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ
В итоге днем двух заложников в ростовском СИЗО №1 освободили в результате штурма. Очевидцы сообщали о выстрелах. В Сети появились кадры, на которых видно, как силовики заходят в СИЗО. Позже очевидцы рассказали, что на территорию изолятора заехало несколько машин скорой помощи, а звуки стрельбы прекратились.
По сообщениям СМИ, операция длилась примерно три минуты. Всех террористов удалось ликвидировать. В некоторых Telegram-каналах рассказывали, что двое из них скончались сразу, а остальные — не дождавшись приезда скорой. Хотя бригады медиков дежурили у территории СИЗО. При этом о других пострадавших, в том числе среди заложников, не сообщалось.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заложников по статье 206 УК РФ, наказание по которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
При этом позже Telegram-канал 112 опубликовал пост из социальных сетей ГУФСИН по Ростовской области, посвященный профессиональному празднику сотрудников УИС, который отмечается 30 июня. В публикации расхваливают надежность учреждения и его техническое оснащение.
«За охраняемым объектом ведется круглосуточное наблюдение, используются различные системы видеонаблюдения и современные инженерно-технические средства охраны», - говорится в посте.
Однако, на деле все новые системы не сработали. Уже известно, что в СИЗО №1 предстоит серьезная проверка. В частности, необходимо выяснить, откуда у захватчиков были ножи и символика запрещенной террористической организации, а также как они связывались между собой и с кураторами извне, если такие были.
Один из Telegram-каналов также опубликовал заявление члена совета по правам человека при президенте, зампреда Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой о том, что ростовское СИЗО №1 было переполнено.
«Само СИЗО переполнено: там больше 300 "лишних" заключенных. Там, к слову, находятся и несовершеннолетние — около 40 человек. А еще там женщины. И содержать их вместе с террористами — крайне опасно», - рассказала правозащитница.
Ранее стало известно, что в Саратовской области заключенные тюрем напали на сотрудников ФСИН.
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