В опросе приняли участие 1600 экономически активных жителей всех федеральных округов России. По сравнению с прошлым годом представления о необходимых для жизни суммах изменились неравномерно. Доход, который нужен для счастья, вырос на 6% — с 257 тыс. до 273 тыс. рублей. Порог бедности увеличился примерно на 2% — с 48 тыс. до 49 тыс. рублей, а нижняя граница богатства поднялась с 930 тыс. до 950 тыс. рублей.



Финансовые ожидания мужчин оказались выше, чем у женщин. Первые считают бедностью доход ниже 52 тыс. рублей, вторые — до 46 тыс. Для ощущения счастья первым требуется 309 тыс. рублей в месяц, вторым — 240 тыс. Богатство представители мужского пола связывают с заработком от 990 тыс. рублей, женского — от 880 тыс.



Возраст также влияет на финансовые ориентиры. Среди россиян младше 35 лет порог бедности составляет 43 тыс. рублей, в группе от 35 до 45 — 50 тыс., а среди респондентов старше 45 — 52 тыс. Молодым участникам для счастья достаточно в среднем 233 тыс. рублей в месяц, тогда как людям старше 35 лет необходимо 284–285 тыс. Представления о богатстве различаются еще сильнее: молодежь называет сумму от 690 тыс. рублей, респонденты 35-45 лет — от 930 тыс., а россияне старше 45 — от 1,1 млн рублей.



Размер собственного заработка тоже отражается на оценках. Участники с доходом до 100 тыс. рублей считают порогом бедности 40 тыс., зарабатывающие от 100 тыс. до 150 тыс. — 60 тыс., а получающие более 150 тыс. рублей — 70 тыс. Сумму для счастья эти группы определяют соответственно в 223 тыс., 288 тыс. и 337 тыс. рублей. Нижняя граница богатства составляет 830 тыс., 970 тыс. и 1,1 млн рублей.



Самые высокие финансовые ориентиры зафиксированы в Москве. Жители столицы считают бедностью доход ниже 60 тыс. рублей, Санкт-Петербурга — ниже 53 тыс., других регионов — ниже 45 тыс. Для счастья москвичам требуется 295 тыс. рублей в месяц, петербуржцам — 282 тыс., жителям остальных регионов — 265 тыс. Богатство в Москве начинается с дохода от 1,05 млн рублей, в Петербурге — от 920 тыс., в регионах — от 900 тыс.

