Дания сообщила о высылке российского военного атташе в течение семи дней
Дания объявила российского военного атташе персоной нон грата и потребовала, чтобы он покинул страну в течение недели. Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Ларс Лекке Расмуссен, сообщает RT.
По словам главы МИД Копенгагена, решение правительства довели до посла Москвы во время встречи с ним. Дипломатической стороне рассказали о высылке военного атташе и установленном сроке его отъезда.
Ранее представителя РФ вызвали в министерство иностранных дел скандинавского королевства из-за обстрела сигнальными ракетами военного вертолета ВВС.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Озера, леса и безопасность: Почему россияне стали скупать дачи в Белоруссии
- Выпуск автомобилей Lada в 2026 году превысит уровень 2025-го
- От Дмитриенко до Zivert: Почему концерты стоят сотни миллионов рублей
- «Птицы полетели — полная боевая готовность»: Зачем Польша развернула ЗРК у границ
- Захарова назвала неприемлемыми допросы граждан России в аэропортах Германии
- США хотят добиться мирного соглашения по Украине до января
- Польша сообщила о падении двух ракет и беспилотника на своей территории
- Россияне назвали доход, ниже которого начинается бедность
- Пентагон опубликовал новые видео с неопознанными объектами
- Дания сообщила о высылке российского военного атташе в течение семи дней