ЦБ РФ предложил снизить до 1 рубля нижнюю границу тарифного коридора по ОСАГО
Центробанк предложил практически отказаться от минимальной границы тарифного коридора ОСАГО и установить ее для всех авто и водителей на уровне рубля. Это создаст потенциал для снижения стоимости полисов для аккуратных автовладельцев. На них приходится более 79% продаж годовых страховок, объяснила пресс-служба регулятора.
Одновременно проект предусматривает повышение верхней границы базового тарифа: на 20% для обычных автовладельцев, на 35% для легковушек юрлиц, такси, грузовиков и автобусов (кроме регулярных перевозок) и на 6,6% для общественного транспорта.
По данным ЦБ, это сдержит рост цен для аккуратных водителей в условиях подорожания запчастей и роста выплат. За девять месяцев средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 11%, до 128 тыс. рублей. После совершенствования правил определения стоимости ремонта она поднимется еще на 10%.
Для транспорта юрлиц, который часто попадает в ДТП не по месту регистрации компании, предлагают ввести отдельный коэффициент территорий с понижением для многих регионов. Для обычных водителей КТ снизят в 32 городах, где сокращается убыточность, и повысят в 39 территориях с высокой убыточностью. Безаварийным водителям это может компенсировать более низкая базовая ставка.
При присоединении населенного пункта к крупному городу с более высоким КТ коэффициент будут менять постепенно, в течение трех лет. Замечания к проекту принимают до 29 ноября.
Недавно в НАС сообщили о коварстве снижения нижней границы тарифа ОСАГО до 1 рубля.
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