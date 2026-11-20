Одновременно проект предусматривает повышение верхней границы базового тарифа: на 20% для обычных автовладельцев, на 35% для легковушек юрлиц, такси, грузовиков и автобусов (кроме регулярных перевозок) и на 6,6% для общественного транспорта.



По данным ЦБ, это сдержит рост цен для аккуратных водителей в условиях подорожания запчастей и роста выплат. За девять месяцев средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 11%, до 128 тыс. рублей. После совершенствования правил определения стоимости ремонта она поднимется еще на 10%.



Для транспорта юрлиц, который часто попадает в ДТП не по месту регистрации компании, предлагают ввести отдельный коэффициент территорий с понижением для многих регионов. Для обычных водителей КТ снизят в 32 городах, где сокращается убыточность, и повысят в 39 территориях с высокой убыточностью. Безаварийным водителям это может компенсировать более низкая базовая ставка.



При присоединении населенного пункта к крупному городу с более высоким КТ коэффициент будут менять постепенно, в течение трех лет. Замечания к проекту принимают до 29 ноября.



Недавно в НАС сообщили о коварстве снижения нижней границы тарифа ОСАГО до 1 рубля.

