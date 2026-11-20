Пентагон опубликовал новые видео с неопознанными объектами
Пентагон обнародовал новую партию рассекреченных материалов о неопознанных аномальных явлениях. Среди документов оказались видеозаписи объектов, которые, предположительно, военные сняли на Ближнем Востоке в 2020-м и 2026 годах. Об этом пишет РИА Новости.
На одном из роликов неопознанный элемент пролетает на фоне судна, очертания напоминают танкер или авианосец. По данным американского ведомства, запись сделали шесть лет назад на Ближнем Востоке. При этом точное место съемки не раскрывается.
На другом видео, снятом, как утверждается, в январе 2026-го, видны несколько движущихся объектов. Запись длится около минуты. Предположительно, они находятся над водной поверхностью. Власти Штатов не объяснили их происхождение и что именно попало в кадр.
Публикация новых материалов стала частью кампании по раскрытию информации об НЛО, начатой американскими властями в мае.
Ранее Пентагон рассекретил дело о падении неопознанного летающего объекта с телом в Бразилии.
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