Хинштейн заявил о распространении деструктивных идей в системе ФСИН
Одной из причин захвата заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону стало распространение деструктивных идей в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Захват заложников в ростовском СИЗО - это результат отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН», - написал парламентарий.
По его словам, в исправительных учреждениях формируются «тюремные джамааты». Хинштейн призвал руководство ФСИН сделать выводы и принять профилактические меры по противодействию экстремизму.
В воскресенье, 16 июня, содержавшиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростовской области захватили двух заложников. Спустя несколько часов захватчики были ликвидированы, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru