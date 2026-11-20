По данным СМИ, США рассчитывают завершить переговорный процесс до того, как демпартия установит контроль над Конгрессом. Также два неназванных американских чиновника предположили, что президент Дональд Трамп может обсудить завершение конфликта с европейскими лидерами во время саммита G-20.



Ранее глава Штатов призвал Евросоюз и Владимира Зеленского к сделке с Москвой.



При этом Трамп уже рекомендовал европейским лидерам напрямую общаться с Россией.

