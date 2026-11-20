США хотят добиться мирного соглашения по Украине до января
Администрация Соединенных Штатов сообщила Евросоюзу и Украине о намерении добиться заключения мирного соглашения до начала января. Об этом пишет ТАСС.
По данным СМИ, США рассчитывают завершить переговорный процесс до того, как демпартия установит контроль над Конгрессом. Также два неназванных американских чиновника предположили, что президент Дональд Трамп может обсудить завершение конфликта с европейскими лидерами во время саммита G-20.
Ранее глава Штатов призвал Евросоюз и Владимира Зеленского к сделке с Москвой.
При этом Трамп уже рекомендовал европейским лидерам напрямую общаться с Россией.
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