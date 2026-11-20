В АдГ раскритиковали помощь Украине на фоне проблем с отоплением в ФРГ
Замглавы фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер раскритиковал немецкие власти за выделение многомиллиардной помощи Киеву на фоне энергетических проблем внутри республики. Об этом пишет RT.
Поводом стали сообщения о том, что почти 5 млн граждан ФРГ не могут полноценно отапливать жилье из-за высоких цен на энергоносители. Политик подчеркнул, что собственный народ мерзнет, а Украине при этом раздают поддержку почти на сотни миллиардов.
По его словам, представителям партий ХДС и СДПГ должно быть стыдно за их политику.
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