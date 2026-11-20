МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Эстонии из-за закрытия КПП на границе

Министр обороны ФРГ заявил об открытости к переговорам с РФ, но не в Москве

Бизнес получил рекордные выплаты по страховкам имущества на фоне атак БПЛА

В России будут мониторить транспорт со спутников

DJ Groove выступит 21 ноября на вокзале «Серп и Молот» в Москве